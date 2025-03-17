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Arda Turan'dan eşine sitem!

Yeni programa başlayan Aslıhan Doğan Turan'ın ilk konuğu olan Arda Turan, dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Ben dibini gördüğüm denizi seviyorum, Maldivler gibi" diyen eşine sitem eden Arda, Marmaris'i övdü ve neden beğenmediğini sordu.

Ekleme: 17.03.2025 - 09:49 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Aslıhan-Arda Turan çifti, son zamanlarda bir hayli popüler...

Özellikle yaptığı YouTube yayınları sayesinde kendisini tanıtan ve herkese sevdiren Aslıhan Turan, 343 Digital kanalında program yapmaya başladı.

Aslıhan Turan'ın Beş Çayı isimli programının ilk konuğu da eşi Arda Turan oldu.

İkilinin zaman zaman tatlı atışmalar yaşadığı program renkli anlara sahne olurken, Arda Turan'ın Marmaris üzerinden eşine sitem ettiği anlar ise dikkati çekti.

EN MUTLU OLDUĞU ANLARI SIRALADI

Arda Turan'ın 'Hayatta en mutlu olduğumu eğlendiğimiz anı hatırlıyor musunuz, hangisi senin için?' sorusu üzerine başlayan sohbette Aslıhan Turan, 'Arkadaşken aşırı eğleniyorduk, orayı geçiyorum. İnanılmazdı yani. O şamdanlar falan çok olay yani, güzeldi. Orayı geçtim, evliyken olan kısmına geleyim.' dedi.

'BEN DİBİNİ GÖRDÜĞÜM DENİZİ SEVİYORUM'

Bunun üzerine gittikleri tatil destinasyonlarından bahseden çiftten Aslıhan Turan, 'An olarak değil ama çok güzel bir Capri tatili var. Onun her anı. Çok güzel, temiz tatil. Kavga yok, dövüş yok, tartışma yok. Yeme odaklı, bizim kavgalarımız da güzel. Floransa'da yeni barışmıştık galiba.

Onun hafif bir gerginliği vardı. Sende yoktu, sen rahattın hani nasıl olsa barıştık diye. Sen seviyorsun Kumburgaz denizi gibi. Ben dibini gördüğüm denizi seviyorum, Maldivler gibi.' dedi.

'MARMARİS'İ NEDEN SEVMİYORSUN'

Bunun üzerine sitem eden Arda Turan ise Marmaris'ten örnek verdi ve neden sevmediğini sordu. Hayatında hiç Maldivler'e gitmediğini de söyleyen Turan, şöyle devam etti;

'AĞZINIZA GELMİYOR SÖYLEMEK'

Ben hayatımda Maldivler'e gitmedim. Marmaris var, onun da dibini görüyoruz. Mis gibi Marmaris'in neyini beğenmiyorsun? Dünyanın en güzel denizi. Ağzınıza gelmiyor söylemek ama benim Marmarisim. Selimiye'de yazın dondurma yersin ama köyde. Dünyanın en güzel yerleri; Selimiye, Söğüt, Bozburun.

Arda Turan'dan eşine sitem!
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