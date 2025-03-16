Burcu Biricik'ten kızıyla paylaşım

Bir süredir ekranlardan uzak olan Burcu Biricik ile Emre Yetkin, 2016 yılında dünyaevine girdi.Uzun süren birlikteliklerini evlilik ile taçlandıran çift, geçtiğimiz temmuz ayında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.Burcu Biricik ile Emre Yetkin, kızlarına Luna adını verdi.Henüz bebeğinin yüzünü göstermeyen ünlü oyuncu, minik kızıyla yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.Şimdilerde kızıyla ilgilenen Burcu Biricik, Luna ile fotoğrafını "Miniğim" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.