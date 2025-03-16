  • USD: 36,54 - 36,60
  • EURO: 39,68 - 39,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Burcu Biricik'ten kızıyla paylaşım

Şimdilerde minik kızıyla ilgilenen Burcu Biricik, yüzünü göstermediği Luna ile yeni pozunu takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 16.03.2025 - 14:56 Güncelleme: 16.03.2025 - 14:57 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir ekranlardan uzak olan Burcu Biricik ile Emre Yetkin, 2016 yılında dünyaevine girdi.
Uzun süren birlikteliklerini evlilik ile taçlandıran çift, geçtiğimiz temmuz ayında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Burcu Biricik ile Emre Yetkin, kızlarına Luna adını verdi.

YENİ KARE GELDİ
Henüz bebeğinin yüzünü göstermeyen ünlü oyuncu, minik kızıyla yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

"MİNİĞİM" NOTUYLA PAYLAŞTI
Şimdilerde kızıyla ilgilenen Burcu Biricik, Luna ile fotoğrafını "Miniğim" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.

Burcu Biricik'ten kızıyla paylaşım
Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur
1 haftada yaklaşık 3,8 milyon araç denetlendi
İbrahim Yumaklı: Mersin Anıtlı Barajı’nın yapım sözleşmesi imzalandı
Kuzey Makedonya'da gece kulübünde yangın
İki ayda gümrüklerde 8,1 milyar liramık eşya ve uyuşturucu ele geçirildi
CHP’li sabıkalı belediyede yeni skandal! Arsaları böyle peşkeş çektiler
Devlet himayesindeki çocuklarla iftar! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Güler'den net mesaj! 'Terör örgütü koşulsuz silahlarını teslim etmelidir'
Bakan Göktaş tarih verdi! 16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi yolda
ABD'nin gizli listesi ifşa oldu! 43 ülkenin adı geçti: Yeşil Kart sahipleri ne yapacak
Trafikte yeni dönem! Alkol kilidi düzeni yolda
İsrail'in Gazze soykırımı belgelendi! Barbarlığın kılıfı antisemitizm...
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 48 bin 543'e yükseldi
Trump’ın medya savaşı sürüyor! İki kanala yasa dışı suçlaması
İmamoğlu'nun sınav sonucu ortaya çıktı! Neredeyse baraj altında kalıyormuş
Hazine ve Maliye Bakanlığı sahaya indi! Kira gelirleri mercek altında
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kritik isim Ankara'da yakalandı
Bakan Uraloğlu: 'Yıl sonuna kadar kalan 28 vagondan oluşan 7 seti de teslim edeceğiz'
Kremlin’den flaş açıklama! Putin Trump’a yanıt verdi!
Adalet Bakanı Tunç: Terörsüz Türkiye hedefi hepimiz için önemli
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Yasak başladı! 15 Haziran'a kadar sürecek

Yasak başladı! 15 Haziran'a kadar sürecek

Kuyumculara yeni yasak! Karar Resmi Gazete'de

Kuyumculara yeni yasak! Karar Resmi Gazete'de

Facebook ve Instagram'da yeni dönem: Topluluk notları geliyor

Facebook ve Instagram'da yeni dönem: Topluluk notları geliyor

Korkutan rapor: 24 milyon cihazdan banka bilgileri sızdırıldı

Korkutan rapor: 24 milyon cihazdan banka bilgileri sızdırıldı

Elon Musk yeni ekip kurdu! Bu sefer de ölü insanların peşine düştü

Elon Musk yeni ekip kurdu! Bu sefer de ölü insanların peşine düştü