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Birliktelikleri 10 ay sürdü!

Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan’ın ilişkisi bitti. Sabancı ailesine damat olmak isteyen yakışıklı oyuncunun hayalleri suya düşerken, ayrılık kararını Tapan aldı.

Ekleme: 16.03.2025 - 12:44 Güncelleme: 16.03.2025 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
O dönem aşkını saklayan, aylar sonra da birinci ağızdan açıklama kararı alan Bürsin'in, "Kalbim çok dolu çok mutluyum" diyerek aşk itirafında bulunması duyanlarda ufak çaplı bir şok etkisi yaratmıştı.
Kısa bir süre sonra ilişkilerinde neredeyse 1 yılı dolduracak çiftimizin işleri ilerlettiği ve Bürsin'in Sabancı kayınvalidesi ile tanıştığı bile söylenmişti.

UYUM SAĞLAYAMADI!
İkilinin kısa süreli birlikteliği bitti ve Kerem Bürsin'in Sabancı ailesine girmesi şimdilik ertelendi. Son zamanların gözde çifti yollarını ayırdı.
Ayrılık kararının Melisa Sabancı Tapan'dan geldiği öğrenildi. İddialara göre, Melisa Tapan, Bürsin'in ailesiyle uyum sağlayamadığını düşünerek bu kararı aldı.

Birliktelikleri 10 ay sürdü!
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