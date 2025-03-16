Bebeklerinin ismi belli oldu!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu geçtiğimiz günlerde bebeklerini kucaklarına aldı. Neslihan Atagül, henüz hamileyken bebeğinin ismi hakkında bir fikirleri olduğunu ancak paylaşmak istemediklerini söylemişti. Taze baba Kadir Doğulu, Instagram hesabından "Hoş geldin" sözleriyle oğlunun ismini paylaştı. İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeklerinin ismi

Fatih Harbiye dizisinde tanışan ve 2016 yılında dünyaevine giren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti şu sıralar çok mutlu.Bebek bekleyen çift geçtiğimiz hafta oğullarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldı.Ünlü çiftin mutlu haberlerini alan sevenleri, sosyal medyadan tebrik mesajları yağdırdı.İtalya'da katıldığı bir programda bebeğin cinsiyetini açıklayan Neslihan Atagül ismi ile ilgili bir açıklama yapmak istememişti.Doğumdan bir hafta sonra ilk isim açıklaması taze baba Kadir Doğulu'dan geldi.Doğulu, Instagram hesabından Neslihan ve minik bebekleri ile paylaştığı hikayeye "Aziz oğlum hoş geldin" notunu düştü.Çift bebeklerinin yüzünü göstermemeyi tercih etti.