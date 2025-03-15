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Melisa Döngel'in güzelliğinin sırrı şaşırttı!

Ekranların güzelliğiyle dikkat çeken isimlerinden ünlü oyuncu Melisa Döngel'in sırrı sonunda ortaya çıktı.

Ekleme: 15.03.2025 - 15:46 Güncelleme: 15.03.2025 - 15:48 / Editör: Ozge Selin
Son dönemin en popüler oyuncularından 25 yaşındaki Melisa Döngel,  güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Farklı tarzıyla dikkatleri çeken Melisa Döngel, güzellik sırrını açıkladı.

Melisa Döngel'in güzelliğinin sırrı şaşırttı!

"ANNEM ÖĞRETTİ"

Döngel, "Annem biraz öyle aşıladı bize. Biz kalorifer yakmayız, sıcak duş almayız. Battaniyeleri üst üste koyup ısınmayız. Hava ile iç içeyiz. O yüzden çok üşümem ve hasta olmam." dedi.

Melisa Döngel en son futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile aşk yaşıyordu. 14 Şubat öncesi ayrılan ünlü oyuncu, "Şu an yalnızım. Hayatımda kimse yok. Galiba 14 Şubat’a gelince benden ayrılıyorlar." demişti.
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