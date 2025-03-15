Kardeşiyle spora gitti! Benzerliklerine yorum yağdı

Daha önce spikerlik ve oyunculuk yapan Defne Samyeli, sahne almaya devam ediyor. Cesur kıyafetleriyle adından söz ettiren Samyeli, son olarak erkek kardeşi ile spora gitti.Eren Talu ile olan evliliğinden Derin ve Deren Talu adında iki kızı olan Samyeli, spor salonundan paylaştığı fotoğrafta kardeşiyle birlikte poz verdi.Her gün düzenli olarak spor yaptığı ve sağlıklı beslendiği bilinen Defne Samyeli'nin, ağabeyi Sühan Samyeli ile olan benzerliği görenleri şaşırttı.