  • USD: 36,54 - 36,60
  • EURO: 39,68 - 39,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kardeşiyle spora gitti! Benzerliklerine yorum yağdı

Şu sıralar şarkıcılık kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Defne Samyeli'nin erkek kardeşiyle benzerliği gündem oldu

Ekleme: 15.03.2025 - 16:12 Güncelleme: 15.03.2025 - 16:13 / Editör: Ozge Selin
Daha önce spikerlik ve oyunculuk yapan Defne Samyeli, sahne almaya devam ediyor. Cesur kıyafetleriyle adından söz ettiren Samyeli, son olarak erkek kardeşi ile spora gitti.

Eren Talu ile olan evliliğinden Derin ve Deren Talu adında iki kızı olan Samyeli, spor salonundan paylaştığı fotoğrafta kardeşiyle birlikte poz verdi.

İKİZİ GİBİ

Her gün düzenli olarak spor yaptığı ve sağlıklı beslendiği bilinen Defne Samyeli'nin, ağabeyi Sühan Samyeli ile olan benzerliği görenleri şaşırttı.

Kardeşiyle spora gitti! Benzerliklerine yorum yağdı
Devlet himayesindeki çocuklarla iftar! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Güler'den net mesaj! 'Terör örgütü koşulsuz silahlarını teslim etmelidir'
Bakan Göktaş tarih verdi! 16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi yolda
ABD'nin gizli listesi ifşa oldu! 43 ülkenin adı geçti: Yeşil Kart sahipleri ne yapacak
Trafikte yeni dönem! Alkol kilidi düzeni yolda
İsrail'in Gazze soykırımı belgelendi! Barbarlığın kılıfı antisemitizm...
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 48 bin 543'e yükseldi
Trump’ın medya savaşı sürüyor! İki kanala yasa dışı suçlaması
İmamoğlu'nun sınav sonucu ortaya çıktı! Neredeyse baraj altında kalıyormuş
Hazine ve Maliye Bakanlığı sahaya indi! Kira gelirleri mercek altında
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kritik isim Ankara'da yakalandı
Bakan Uraloğlu: 'Yıl sonuna kadar kalan 28 vagondan oluşan 7 seti de teslim edeceğiz'
Kremlin’den flaş açıklama! Putin Trump’a yanıt verdi!
Adalet Bakanı Tunç: Terörsüz Türkiye hedefi hepimiz için önemli
Rusya’nın ateşkes kararı için geri sayım! Ukrayna’da telaş başladı: Anlaşmayı reddedecek!
Acı haberi duyuran Zafer Algöz Şinasi Yurtsever paylaşımını apar topar sildi! Kahreden gerçek ortaya çıktı...
Masa karıştı! CHP'de rest üzerine rest: Kimsenin yedeği değilim!
Ece Gürel'in ölümü sonrası herkes bunları merak ediyor! Orman banyosu kahkaha yogası çığlık terapisi...
JASAT'tan operasyon: 308 suç kaydı olan şahıs yakalandı
Diyanet Vakfı İyilik Ödülleri töreni: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Şekerli içecek alarmı! Riski beş kat artırıyor

Şekerli içecek alarmı! Riski beş kat artırıyor

Samsun'da sınır tanımayan hobi: 180 ülke ile haberleşiyor

Samsun'da sınır tanımayan hobi: 180 ülke ile haberleşiyor

Apple'dan çığır açan özellik! AirPods'lar artık 'tercüman' olacak

Apple'dan çığır açan özellik! AirPods'lar artık 'tercüman' olacak

Facebook ve Instagram'da yeni dönem: Topluluk notları geliyor

Facebook ve Instagram'da yeni dönem: Topluluk notları geliyor

Korkutan rapor: 24 milyon cihazdan banka bilgileri sızdırıldı

Korkutan rapor: 24 milyon cihazdan banka bilgileri sızdırıldı

Elon Musk yeni ekip kurdu! Bu sefer de ölü insanların peşine düştü

Elon Musk yeni ekip kurdu! Bu sefer de ölü insanların peşine düştü