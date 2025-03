Ahmet Kural gözyaşlarına boğuldu

Türk sinema ve televizyonunun güler yüzlü yıldızı Şinasi Yurtsever, hayranlarını ve sanat dünyasını yasa boğdu.Kardeş Payı"ndan "İşler Güçler"e, hafızalara kazınan rolleriyle milyonları kendine hayran bırakan Şinasi Yurtsever, 51 yaşında uzu süredir mücadele ettiği mide kanserine yenik düştü.Merhum oyuncu için Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen anma töreninde gözyaşları sel oldu.Şinasi Yurtsever ile Kardeş Payı, Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İşler Güçler gibi projelerde birlikte rol alan Ahmet Kural ve Murat Cemcir, yakın arkadaşlarının kaybının ardından Instagram hesapları üzerinden paylaşım yaptı.Murat Cemcir, Yurtsever'in ölümüne ilişkin paylaştığı duygu oldu mesaja, "Canım kardeşimin mekanı cennet olsun. O bizi güldürdü yeni hayatında Allah da onu güldürsün." notunu düştü.Ahmet Kural ise, Yurtsever'in bir fotoğrafını paylaşarak "Söz yok... Canım Şinom" notunu yazdı.Birçok projede birlikte yer aldığı dostuna veda etmek için anma törenine katılan Kural, burada Yurtsever ile tanışma hikayesini anlattı.Yurtsever ile 2006 yılında tanıştığında henüz oyunculuğa başlamadığını belirten Kural, şöyle konuştu:Bu mesleği yapmadan önce, 2006 yılında buralarda bir mekanda karşılaşmıştık kendisiyle. Çok büyük bir hayranı olduğumu söylemiştim. Speaker1: Daha sonra 2009 yılında Mardin'de dizi çekmeye gittik. Orada her hafta onu bekliyordum, gelsin diye. Hepimizin başı sağ olsunVeda konuşması sırasında duygusallaşan Kural, aniden gözyaşlarında boğulunca özür diledikten sonra Yurtsever'in tabutunu öperek sahneden uzaklaştı.Bugün son yolculuğuna uğurlanan Şinasi Yurtsever için ilk veda Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.Törene Birol Güven, Zafer Algöz, Erkan Cani, Kerem Kupacı, Ahmet Kural, Ferit Aktuğ, Bahar Şahin, Onur Buldu, Engin Günaydın, İbrahim Büyükak, Sadi Celil Cengiz, Selçuk Aydemir, Nilperi Şahinkaya, Sarp Apak, Ruhi Sarı, Cem Gelinoğlu, Metin Keçeci, Bora Akkaş gibi ünlü isimler katıldı.Törenin sunuculuğunu üstlenen Onur Buldu, yakın dostuna "Çocuk adam' derdim ona, bence onu en iyi anlatan cümle budur. Onu anlatacak çok kelime, çok cümle var ama dilimin ve yüreğimin yetişebileceğini zannetmiyorum. Biz şimdi kiminle uğraşacağız abi? O kocaman boşluğu nasıl doldurabileceğiz? Güle güle Şinasi ağabey, güle güle çocuk adam. Güle güle en büyük Beşiktaşlı Şinasi Yurtsever. Hayatımızdaki varlığın için sana teşekkür ederiz. Bir gün tekrar buluşacağımıza eminim" sözleriyle veda etti.Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "1999 yılında bir dizi yaptık. O zaman hiçbirimiz bir şey bilmiyorduk. Her şeyi o diziden öğrendik. Sete ilk gelişini dün gibi hatırlıyorum. Bir baktım Şinasi'nin yüzünde bir gülümse. O gülümse milyonlarca kez paylaşılan bir gülümseme. Herhalde onun kimliği gibi bir şey. Birkaç bölüm dizide oynadı ama asıl hedefi senaryo yazmaktı. Bizim yolumuz ayrıldı ama hep karşılaştık. Yüzündeki o gülümseme hiç gitmedi. Şinasi gerçekten çok iyi bir insandı. Her ölüm erken gelir ama Şinasi'ninki çok erken oldu. Sayın Bakanımızın başsağlığını da iletmek isterim. Ailesine ve eşine sabırlar diliyorum" dedi.Oyuncu Ayhan Taş ise "Biz bir aileyiz. Birbirimizi tanımasak da aileyiz. Hep beraberiz. Bu ailede ilk yaşadığım kayıp. Kayıpta diyemiyoruz. Canım arkadaşımız, sevdiğimiz, birlikte mesleğimizi paylaştığımız. İnsanları güldürebilmek onlara moral verebilmek için hem de yaşamımızı kazanmak için Şinasi'yle gönülden çalıştık. Seti her zaman iyi, eğlenceli, keyiflidir. İyi bir ekip arkadaşıdır. Bizim aile olduğumuzu dışarıdaki insanlar biliyor. Birebir tanımayanlar gelip başınız sağ olsun diyorlar. Uğurlar olsun Şinasi" diye konuştu.Törende konuşan ünlü isimlerden biri de Sarp Apak oldu.Apak, "Mekanı cennet olsun. Bize çok önemli bir hatıra bıraktı. İyi ki vardın. Seni seviyorum Şinasi" ifadelerini kullandı.Oyuncu Sadi Celil Cengiz, "Onun yanında bir saniye bile canınız sıkılmazdı. Ya size ilginç bir hikaye anlatırdı ya da entelektüel bir sohbet açardı. Yaşını, kariyerini hiçbir zaman bizim önümüze bir bariyer olarak koymadı. Hep açık iletişimdeydi. Hep böyle hayatın içindeydi. Bir saniye boş baktığını görmedim. Hayatını dolu dolu yaşadı. Nihayetinde de hikayelerin adamı aramızdan ayrıldı" dedi.