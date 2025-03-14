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Beyaz Gazete
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Torreira yeni sevgili yaptı!

Futbol dünyasının çapkın isimlerinden Lucas Torreira şimdi de gönlünü fenomen Duygu German'a kaptırdı iddiasıyla gündemde.

Ekleme: 14.03.2025 - 10:32 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Sarı-kırmızılı takımın başarılı futbolcusu Lucas Torreira, özel hayatıyla konuşulan isimlerden.

Devrim Özkan ile ilişkilerine geçtiğimiz ağustos ayında ikinci bir şans veren çiftin evlilik yolunda olduğu öne sürülmüştü. Ancak ünlü aşıklar ilişkisini bir anda bitirmişlerdi.

YENİSİ FENOMEN

Tüm bu yaşananların ardından Lucas Torreira'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü futbolcunun gönlünü sosyal medya fenomeni Duygu German'a kaptırdığı iddia edildi.

Torreira yeni sevgili yaptı!

FOTOĞRAF VAR

Sevgili oldukları iddia edilen ikilinin birlikte yer aldıkları fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Torreira ve German'ın birbirlerini takip etmeye başlaması da aşk iddialarını güçlendirdi. Ancak konuyla ilgili her iki taraftan da henüz bir açıklama gelmedi.

Torreira yeni sevgili yaptı!
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