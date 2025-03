Kadir İnanır'ın son durumu paylaşıldı

Yaşanan gelişmede Kadir İnanır'a ait yeni bir kare yayınlanırken, sağlık durumuna ilişkin ise, "Sevgili Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışmasıyla her gün daha iyiye gidiyor." açıklamasında bulunuldu.

Usta sanatçı Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.Yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olan İnanır, belli aralıklarla hastanede tedavi görüyor..Uzun süredir hayranları tarafından merak edilen Kadir İnanır'dan hayranlarını sevindirecek haber geldi.SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Alper Taş, Kadir İnanır'a bir ziyaret gerçekleştirdi.Ziyarete ilişkin kareyi paylaşan Taş, İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin ise şu ifadeleri not düştü:Sevgili Kadir İnanır ağabeyimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Sevgili Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışmasıyla her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor.24 Mart'ta yaşadığı evde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmişti.Acil bir operasyon geçiren ünlü oyuncu, tedbir amaçlı entübe edilmişti.Tedavi sürecinin olumlu ilerlemesiyle 1 Nisan'da yoğun bakım ünitesinden çıkan Kadir İnanır, 4 Nisan'da taburcu olmuştu.