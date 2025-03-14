Ebru Gündeş'ten manidar paylaşım

49 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş, kendisinden 12 yaş küçük Murat Özdemir'le 9 ay önce evlenmişti.Evliliklerini bir türlü oturtamayan çift sık sık ayrılık iddiasıyla gündeme geliyor. Daha önce çıkan haberlere 'mutluyuz' pozuyla cevap veren Ebru Gündeş, yeni paylaşım yaptı.Bugün Ebru Gündeş'ten manidar bir paylaşım geldi ve yine boşanma iddiaları gündem oldu.Montaigne'in bir sözünü alıntılayan Gündeş, "Herkesin gözü dışarıdadır, ben gözümü içime çevirir, içimde gezdiririm. Herkes önüne bakar, ben içime bakarım: Benim işim gücüm kendimledir." ifadelerini kullandı.