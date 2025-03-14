  • USD: 36,54 - 36,60
  • EURO: 39,68 - 39,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Atiye'den beklenmedik hareket!

3. bebeğini kucağına alan başarılı şarkıcı Atiye, çocuklarına da bakıyor kariyer de yapıyor.

Ekleme: 14.03.2025 - 10:27 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
"Ya Habibi", "Salla", "Don't Think" ve "Soygun Var" gibi hit şarkıları olan başarılı sanatçı Atiye, 2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile hayatını birleştirmişti. İki kızı bulunan ünlü isim geçtiğimiz aylarda ise üçüncü kızı Rumi’yi kucağına almıştı.

Vaktinin büyük bir kışı kızlarıyla geçiren Atiye, aynı zamanda müzik kariyerine de devam ediyor.

Atiye'den beklenmedik hareket!

BEBEK STÜDYODA UYUDU

Kısa sürede işine geri dönen ünlü isimden küçük kızı ile stüdyoda paylaşım geldi.

Stüdyoda kızını bacaklarında sallayarak uyutan Atiye, bir yandan da stüdyodaki provaları dinledi.

Atiye ve kızının keyifli halleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Atiye'den beklenmedik hareket!
Bakan Uraloğlu: 'Yıl sonuna kadar kalan 28 vagondan oluşan 7 seti de teslim edeceğiz'
Kremlin’den flaş açıklama! Putin Trump’a yanıt verdi!
Adalet Bakanı Tunç: Terörsüz Türkiye hedefi hepimiz için önemli
Rusya’nın ateşkes kararı için geri sayım! Ukrayna’da telaş başladı: Anlaşmayı reddedecek!
Acı haberi duyuran Zafer Algöz Şinasi Yurtsever paylaşımını apar topar sildi! Kahreden gerçek ortaya çıktı...
Masa karıştı! CHP'de rest üzerine rest: Kimsenin yedeği değilim!
Ece Gürel'in ölümü sonrası herkes bunları merak ediyor! Orman banyosu kahkaha yogası çığlık terapisi...
JASAT'tan operasyon: 308 suç kaydı olan şahıs yakalandı
Diyanet Vakfı İyilik Ödülleri töreni: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Dünya basınında gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Denklemin merkezinde Türkiye var!
Ali Yerlikaya'dan başıboş sokak köpekleriyle ilgili açıklama
MSB açıkladı: Ankara'ya Eurofighter teklifi
Bakan Uraloğlu verileri paylaştı! 16 yılda 97 milyon...
Bakan Işıkhan duyurdu: 1 milyar lira ceza kesildi!
Ekrem İmamoğlu'ndan özel jetli kampanya: Lüks harcama İstanbullunun cebinden mi karşılanıyor?
Bu nasıl doktor? Kadınlara hamilesin diyerek bakın neler yaptı!
İsrail’den Filistinlilere yapay zeka tuzağı! Kirli plan TBMM'de deşifre oldu
KADEM'den İstanbul Sözleşmesi çıkışı! 'LGBT'nin truva atı'
İstanbul'da İETT otobüsünde yangın
Anneye çifte destek! Aile Yılı'nda düzenlemeler peş peşe geldi
iPhone kullanıcıları dikkat! iOS 18.3.2 güncellemesi yayında

iPhone kullanıcıları dikkat! iOS 18.3.2 güncellemesi yayında

Sürücüler dikkat: Kırmızı ışık ihlali yapan yandı! 6 defa yapan veda ediyor

Sürücüler dikkat: Kırmızı ışık ihlali yapan yandı! 6 defa yapan veda ediyor

Motosiklet sürücüleri dikkat! Bunu yapan 47 bin TL ödeyecek

Motosiklet sürücüleri dikkat! Bunu yapan 47 bin TL ödeyecek

Microsoft'tan Windows 10 ve 11 kullananlara uyarı: Acil güncelleme yapın

Microsoft'tan Windows 10 ve 11 kullananlara uyarı: Acil güncelleme yapın

Astım hastalarına umut oldu! Şifa arayan akın ediyor

Astım hastalarına umut oldu! Şifa arayan akın ediyor

‘Kesinlikle kullanmayın' uyarısı geldi! Tüm şehir susuz kaldı

‘Kesinlikle kullanmayın' uyarısı geldi! Tüm şehir susuz kaldı