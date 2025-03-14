Atiye'den beklenmedik hareket!

"Ya Habibi", "Salla", "Don't Think" ve "Soygun Var" gibi hit şarkıları olan başarılı sanatçı Atiye, 2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile hayatını birleştirmişti. İki kızı bulunan ünlü isim geçtiğimiz aylarda ise üçüncü kızı Rumi’yi kucağına almıştı.Vaktinin büyük bir kışı kızlarıyla geçiren Atiye, aynı zamanda müzik kariyerine de devam ediyor.Kısa sürede işine geri dönen ünlü isimden küçük kızı ile stüdyoda paylaşım geldi.Stüdyoda kızını bacaklarında sallayarak uyutan Atiye, bir yandan da stüdyodaki provaları dinledi.Atiye ve kızının keyifli halleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.