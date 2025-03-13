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Hazar Ergüçlü sevgilisini anlattı

'İnci Taneleri' dizisinde 'Dilber' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, yeni ilişkisi hakkında konuştu.

Ekleme: 13.03.2025 - 10:12 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor.

DJ Artz sahne adıyla tanınan Efe Çelik ile aşk yaşamaya başlayan Ergüçlü zaman zaman aşk pozları da paylaşıyor.

Hazar Ergüçlü sevgilisini anlattı

"MAŞALLAH DEYİN"

Hazar Ergüçlü son olarak, sevgilisiyle birlikte güneşli havanın keyfini çıkarırken, o anları sosyal medya hesabından video olarak yayınlamıştı. Paylaştığı videoya "Maşallah deyin" notunu ekleyerek, aşkını ve mutlu anlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Hazar Ergüçlü sevgilisini anlattı

Hazar Ergüçlü ilişkisi hakkında konuştu. 1 yıldır fazladır aşk yaşadıklarını söyleyen oyuncu kendisine uzun ilişkinin sırrı sorulunca şunları söyledi:

"EMEK VERİYORUZ"

"Çok emek veriyoruz, çok seviyoruz birbirimizi... Çok centilmen bir insan ben de ne isterse yapmaya çalışıyorum. Birbirimize karşı çok özenli davranıyoruz."

Hazar Ergüçlü "Evlilik teklifi gelirse kabul eder misiniz?" sorusuna ise "Aşığım arkadaşlar kabul ederim!" yanıtını verdi.
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