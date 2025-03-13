  • USD: 36,54 - 36,60
  • EURO: 39,72 - 39,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Abisini görenler şoke oldu!

Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ abisini paylaştı. Kıvanç Tatlıtuğ ile abisi Cem Talıtuğ'u görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Ekleme: 13.03.2025 - 10:35 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ özel hayatıyla da merak ediliyor. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe adında altın saçlı bir oğlu var. Adanalı 5 çocuklu bir ailede doğan Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ'u gören hayranları oldukça şaşırıyor.

"İKİ KARDEŞ BU KADAR MI BENZEMEZ"
Tam bir sarışın olan Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ ise esmer. Kıvanç Tatlıtuğ ile abisi Cem Tatlıtuğ'u yan yana görenler "İki kardeş bu kadar mı benzemez" demeden edemiyor...

İŞTE KIVANÇ TATLITUĞ İLE ABİSİ CEM TATLITUĞ...
Abisini görenler şoke oldu!
Diyanet Vakfı İyilik Ödülleri töreni: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Dünya basınında gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Denklemin merkezinde Türkiye var!
Ali Yerlikaya'dan başıboş sokak köpekleriyle ilgili açıklama
MSB açıkladı: Ankara'ya Eurofighter teklifi
Bakan Uraloğlu verileri paylaştı! 16 yılda 97 milyon...
Bakan Işıkhan duyurdu: 1 milyar lira ceza kesildi!
Ekrem İmamoğlu'ndan özel jetli kampanya: Lüks harcama İstanbullunun cebinden mi karşılanıyor?
Bu nasıl doktor? Kadınlara hamilesin diyerek bakın neler yaptı!
İsrail’den Filistinlilere yapay zeka tuzağı! Kirli plan TBMM'de deşifre oldu
KADEM'den İstanbul Sözleşmesi çıkışı! 'LGBT'nin truva atı'
İstanbul'da İETT otobüsünde yangın
Anneye çifte destek! Aile Yılı'nda düzenlemeler peş peşe geldi
CHP'li belediyeler DHKP-C'ye böyle para aktardı! DHKP-C'yi konser ve piknik adı altında aylığa bağladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
AK Parti kanadından Büyükşehir’e körfez tepkisi!
Yılmaz Tunç: Genel af gündemde değil
BDDK'dan yeni taşıt kredisi kararı! Kredi limitleri değişti
İZSU denize çamur deşarj ederken suç üstü yakalandı!
Erzurum'da çocuğu köpek saldırısına uğrayan babanın feryadı: Bu işe çözüm bulun
Fransız basınında dikkat çeken analiz! Afrika hamleleri mercek altında: “Fransa zayıflıyor Türkiye yükseliyor”
iPhone kullanıcıları dikkat! iOS 18.3.2 güncellemesi yayında

iPhone kullanıcıları dikkat! iOS 18.3.2 güncellemesi yayında

Sürücüler dikkat: Kırmızı ışık ihlali yapan yandı! 6 defa yapan veda ediyor

Sürücüler dikkat: Kırmızı ışık ihlali yapan yandı! 6 defa yapan veda ediyor

Motosiklet sürücüleri dikkat! Bunu yapan 47 bin TL ödeyecek

Motosiklet sürücüleri dikkat! Bunu yapan 47 bin TL ödeyecek

Microsoft'tan Windows 10 ve 11 kullananlara uyarı: Acil güncelleme yapın

Microsoft'tan Windows 10 ve 11 kullananlara uyarı: Acil güncelleme yapın

Astım hastalarına umut oldu! Şifa arayan akın ediyor

Astım hastalarına umut oldu! Şifa arayan akın ediyor

‘Kesinlikle kullanmayın' uyarısı geldi! Tüm şehir susuz kaldı

‘Kesinlikle kullanmayın' uyarısı geldi! Tüm şehir susuz kaldı