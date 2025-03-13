Abisini görenler şoke oldu!
Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ abisini paylaştı. Kıvanç Tatlıtuğ ile abisi Cem Talıtuğ'u görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ özel hayatıyla da merak ediliyor. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe adında altın saçlı bir oğlu var. Adanalı 5 çocuklu bir ailede doğan Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ'u gören hayranları oldukça şaşırıyor.
"İKİ KARDEŞ BU KADAR MI BENZEMEZ"
Tam bir sarışın olan Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ ise esmer. Kıvanç Tatlıtuğ ile abisi Cem Tatlıtuğ'u yan yana görenler "İki kardeş bu kadar mı benzemez" demeden edemiyor...
İŞTE KIVANÇ TATLITUĞ İLE ABİSİ CEM TATLITUĞ...
"İKİ KARDEŞ BU KADAR MI BENZEMEZ"
Tam bir sarışın olan Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ ise esmer. Kıvanç Tatlıtuğ ile abisi Cem Tatlıtuğ'u yan yana görenler "İki kardeş bu kadar mı benzemez" demeden edemiyor...
İŞTE KIVANÇ TATLITUĞ İLE ABİSİ CEM TATLITUĞ...