Yeni mesleği belli oldu

Adını Feriha Koydum dizisi ile ünlenen oyuncu Sedef Şahin, bu kez de yeni mesleğiyle gündem oldu.

Bir dönemin fenomen yapımlarından Adını Feriha Koydum dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan Sedef Şahin, dizideki 'Cansu İlhanlı' karakterine hayat veriyordu.Diziden sonra 5 sene içerisinde 20 kilo veren Şahin, değişimiyle gündeme geliyordu.Adını Feriha Koydum'un Cansu'su bu kez de yeni mesleğiyle gündem oldu.ÖĞRETİM ÜYESİ OLDUOyunculuğa ara veren Sedef Şahin, özel bir üniversitede tiyatro alanında öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.Sosyal medyada Sedef Şahin'in öğrencileri zaman zaman paylaşım da yapıyor. Bir öğrenci sosyal medyada "Her hafta dersine giren hocanı ciddiye almaya çalışıyorsundur ama Adını Feriha Koydum'daki Cansu'dur." yazdı.Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin'in son haline beğeni yağdı.