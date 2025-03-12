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Ünlü oyuncu hastanelik oldu

Ünlü şarkıcı Melek Mosso ile eşi Serkan Sağdıç, kısa bir süre önce boşanacaklarını iddialarıyla gündeme gelmişti.

Ekleme: 12.03.2025 - 10:22 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
Şarkıları kadar sahne performansı ve açıklamalarıyla da gündeme gelen ünlü şarkıcı Melek Mosso, uzun yıllardır aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile 2023 yılında nikah masasına oturmuştu. Mersin'de dünyaevine giren ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda şaşırtıcı bir hamle gelmişti.

Birbirlerini takipten çıkan çiftin boşanacağı iddia edilmişti. Şimdilerde evliliklerindeki krizi çözen çift birlikte tatile gitti.

Ünlü oyuncu hastanelik oldu

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Ünlü çift önce Sri Lanka daha sonra Bali'ye geçti. Melek Mosso, Bali tatilinde hastanelik oldu. Vücudu alerji kapan Mosso 'Alerjiden çektiğimi hiçbir şeyden çekmiyorum' diyerek kollarının ve bacaklarının halini gösterdi.

Ünlü oyuncu hastanelik oldu
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