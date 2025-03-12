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Beyaz Gazete
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Ünlü çiftten bebek müjdesi!

Ekranların iki ünlü oyuncusu Meriç Aral-Serkan Keskin çiftinden sevindiren haber geldi. Meriç Aral, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Ekleme: 12.03.2025 - 10:16 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Yıllardır beraber olan Serkan Keskin ile meslektaşı Meriç Aral, geçtiğimiz yıl hayatlarını birleştirmişlerdi.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Meriç Aral ile Serkan Keskin'den müjdeli haber geldi.

HAMİLE

Rol aldığı Sandık Kokusu dizisinden ayrılan Meriç Aral'ın hamile olduğu ortaya çıktı.

"HAMİLELİĞE DENK GELDİ"

Gazete Magazin'in haberine göre; muhabirlerin tebriklerini kabul eden Meriç Aral, "İyi geçiyor, dinleniyorum bu aralar. Setim bitti. Senaryo gereği diziden ayrıldım, hamilelikle denk geldi. Tamamen sağlıklı olsun tek temennimiz bu." dedi.

Meriç Aral, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.

"Erkek olacağını öğrendik." diye mutluluğunu paylaşan ünlü oyuncu, isim üzerine düşündüklerini açıkladı.

Ünlü çiftten bebek müjdesi!
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