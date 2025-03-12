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Okan Bayülgen'den ayrılık açıklaması

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen'in, 11 yıldır aşk yaşadığı Selin Atasoy ile ayrıldıkları iddia edilmişti. Ünlü isim iddialara cevap verdi.

Ekleme: 12.03.2025 - 10:19 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Daha önce 4 kez evlenen Okan Bayülgen, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

11 yıldır yazar ve prodüktör Selin Atasoy ile aşk yaşayan Bayülgen'in ayrıldığı iddia edilmişti. Sibel Arna'nın YouTube programına konuk olan Okan Bayülgen, özel hayatı hakkında konuştu.

AYRILIK YOK

Sürekli ilişkisinin bittiğine dair haberlerle gündeme geldiğini belirten Bayülgen, Selin Atasoy ile ayrılmadıklarını söyledi.

İlişkilerinin devam ettiğini ifade eden ünlü isim, “O haberler belli aralıklarla çıkıyor. ‘Dur bakayım bunda uzun süredir bundan bahsetmiyoruz” falan filan diye... " dedi.

2008'de son evliliğini Şirin Ediger ile yapan Bayülgen'in bu evlilikten İstanbul adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Okan Bayülgen'den ayrılık açıklaması
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