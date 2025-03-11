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Paris tarzı gündem oldu!

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Balenciaga defilesine katıldı.

Ekleme: 11.03.2025 - 09:35 Güncelleme: 11.03.2025 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

27 yaşındaki oyuncu bu yıl gerçekleşen Paris Moda Haftası’na İspanyol moda markası Balenciaga'nın özel davetlisi olarak katıldı.

Paris tarzı gündem oldu!

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Simsiyah bir görünüm tercih eden yıldızın, saçı ve makyajı da çok beğenildi.

Saraçoğlu son olarak, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ve Orta Doğu’nun en prestijli törenlerinin başında gelen Joy Awards'a katılmıştı.

Paris tarzı gündem oldu!
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