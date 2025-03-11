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Danla Bilic'ten ilişki açıklaması

Sosyal medya paylaşımları yanı sıra aşk iddialarıyla gündemde olmaya devam eden Danla Bilic, özel haytaındaki son durumla ilgili bilgi verdi.

Ekleme: 11.03.2025 - 09:30 Güncelleme: 11.03.2025 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü fenomen Danla Bilic, en son 2023 yılında rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşamaya başlamıştı. 4 ay aynı evde yaşayan ünlü çift, aynı yıl ayrılmıştı. Çiftin aralarındaki yaş farkı dikkat çekmişti.

Eski sevgilisini Youtube kanalına konuk eden Danla Bilic, Instagram hesabından takipçileriyle soru cevap yaptı.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Hayatında biri olup olmadığı sorusuna yanıt veren Bilic, 'Kimse yok baya da olmayacak. Aşktan gözüm dönene kadar tüm erkekler bacımdır' ifadelerini kullandı.

Danla Bilic'in geçtiğimiz günlerde DE Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, ünlü isim bu iddiaları hemen yalanlamıştı.

Danla Bilic'ten ilişki açıklaması
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