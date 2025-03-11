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Apar topar ameliyat oldu

Instagram hesabından hasta yatağından paylaşım yapan Ayanoğlu, kadınlara seslendi.

Ekleme: 11.03.2025 - 09:38 Güncelleme: 11.03.2025 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Kısmetse Olur yarışmasına katıldıktan sonra ünlenen Cansel Ayanoğlu, bu kez sağlık sorunuyla sevenlerini korkuttu.

Göğsünde kitle bulunması nedeniyle ameliyat olan Cansel Ayanoğlu yaşadıklarını anlattı.

Kadınları uyaran ve sürekli kontrole gitmeleri gerektiğini belirten Ayanoğlu, hasta yatağından yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kullandı:

"ERKEN TANI ÖNEMLİ"

"Bu sefer diğer ameliyatlarım gibi değildi diyorum. Göğsümde kitle tespit etmiştim, ameliyatla alındı.

Çok güzel geçti. Alınan kitle patolojiye gitti ve ailemde meme kanseri öyküsü olması beni korkutan oldu. Lütfen kadınlarımız yılda 1 kez doktora gidip muayene olun. Özellikle 40 yaş üstü kadınlarda risk daha fazla. Erken tanı önemli."

Cansel Ayanoğlu'nun paylaşımı kısa sürede gündem olurken sevenlerinden destek mesajları geldi.

Apar topar ameliyat oldu
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