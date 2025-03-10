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Şarkıcı Atiye'den 'ev' açıklaması

Başarılı şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Atiye, geçtiğimiz yıl üçüncü kızı Rumi'yi dünyaya getirmişti. Atiye son verdiği röportajda evlerini anlattı.

Ekleme: 10.03.2025 - 10:04 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Bir radyo programına konuk olan ünlü şarkıcı Atiye, müzik kariyeri ve aile hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Eşinin eskiden müzik hocası olduğunu ve zamanla bu iş birliğinin aşka dönüştüğünü aöyleyen Atiye, samimi açıklamalarda bulundu.

"FESTİVAL GİBİ EV"

Her çocuk sonrası evin atmosferinin değiştiğini söyleyen şarkıcı “Ev bazen tam bir festivale dönüşüyor. Ama çocuklarım hayatımın en değerli parçası.” dedi.

Atiye, 2018 yılında tanınmış prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da evlenmişti.

Şarkıcı Atiye'den 'ev' açıklaması

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