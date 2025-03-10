  • USD: 36,46 - 36,52
  • EURO: 39,51 - 39,59
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Özcan Deniz'den yeni paylaşım

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, sosyal medyadan tek fotoğrafla mesaj verdi.

Ekleme: 10.03.2025 - 10:13 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
52 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ve ailesi arasında tartışmalar devam ediyor. 52 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile maddi konularda bazı anlaşmazlıklar yaşamıştı. Peş peşe imalı mesajlar yayınlayan ünlü şarkıcı, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.

Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

Özcan Deniz'den yeni paylaşım

ÖZCAN'IN KEYFİ YERİNDE

Tartışmalar devam ederken Özcan Deniz'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey’i de yanına alan ünlü şarkıcı, 3 kız kardeşi ve ailesiyle hafta sonunu Sapanca’da geçirdi.

Cumartesi ve pazar gününü ailesine ayıran ve tatile çıkan Özcan Deniz, büyük kız kardeşi Nurcan Deniz ve yeğeni Ela Yağmur, ortanca kız kardeşi Sibel Semerci ve eşi Oğuzhan Semerci ile yeğeni Demir ve şarkıcının arasının bozuk olduğu en küçük kız kardeşi Melek Deniz ve onun ailesiyle bir araya geldi. Deniz 'keyfim yerinde' mesajı verdi.

"THE GÖRÜMCE"

Samar Dadgar, Özcan Deniz'in kız kardeşleriyle verdiği pozu sosyal medyadan yayınladı. Yayınladığı kareye "The görümce" yazdı.

Özcan Deniz'in bu paylaşımına beğeni yağdı ve yorum yağdı.

Özcan Deniz'den yeni paylaşım
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: 'Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek'
Bakan Kurum’dan deprem fırsatçılarına tepki! 'Çözdünüz, çözdünüz...'
12 ilde daha kullanılmaya başlanacak! Yalnızca ulaşım değil o alanlarda tek kart devreye giriyor
İstanbul'da korkunç kaza! Yanan otomobil 7 araca çarptı
İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişinde bir skandal daha! Başvuru formunda ortaya çıktı
İşte CHP belediyeciliği! Otobüs kullanılamaz hale geldi
CHP'li İBB insanların canına kastetmeye devam ediyor! Haramidere'de İETT otobüsü kaza yaptı
MEB açıkladı! 'Müfredat dışı ders' iddialarına son noktu koydu
Bakan Işıkhan: Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücümüz 3 milyona ulaştı
Avrupa’da savaş hazırlığı! Peş peşe yeni güvenlik adımları
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyata göz açtırmıyor: 17 bin firmaya 455 milyon lira ceza!
Ece Gürel olayında son gelişme: Arkadaşının ifadeleri dikkat çekti
Kabine bugün toplanıyor: Masada hangi konular var
CHP'li belediyede büyük skandal!
Ömer Çelik: Suriye'de mezhep provokasyonu var
Kabine yarın toplanıyor: Masada hangi konular var
Devlet Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
Bir haftada 528 bin araca/sürücüye işlem
Bakan Bolat'tan enflasyon açıklaması: Yazın gerileme hızlanacak
Bordo berelilerin eksi derecelerde zorlu kış eğitimleri
Yurda bahar geldi: İşte bugünün ve yeni haftanın hava durumu

Yurda bahar geldi: İşte bugünün ve yeni haftanın hava durumu

Çorum'da 3 bin 500 yıllık Hitit keten kumaşı ilk kez görücüye çıktı

Çorum'da 3 bin 500 yıllık Hitit keten kumaşı ilk kez görücüye çıktı

Katlanabilir iPhone hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Katlanabilir iPhone hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Yeni ölümcül virüs yayılıyor! Uzmanlar alarma geçti

Yeni ölümcül virüs yayılıyor! Uzmanlar alarma geçti

Bölge halkı tedirgin! Metrelerce büyüklükte...

Bölge halkı tedirgin! Metrelerce büyüklükte...

Kuryeler için yeni dönem! Zorunluluk getirildi

Kuryeler için yeni dönem! Zorunluluk getirildi