Özcan Deniz'den yeni paylaşım

52 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ve ailesi arasında tartışmalar devam ediyor. 52 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile maddi konularda bazı anlaşmazlıklar yaşamıştı. Peş peşe imalı mesajlar yayınlayan ünlü şarkıcı, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.Tartışmalar devam ederken Özcan Deniz'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey’i de yanına alan ünlü şarkıcı, 3 kız kardeşi ve ailesiyle hafta sonunu Sapanca’da geçirdi.Cumartesi ve pazar gününü ailesine ayıran ve tatile çıkan Özcan Deniz, büyük kız kardeşi Nurcan Deniz ve yeğeni Ela Yağmur, ortanca kız kardeşi Sibel Semerci ve eşi Oğuzhan Semerci ile yeğeni Demir ve şarkıcının arasının bozuk olduğu en küçük kız kardeşi Melek Deniz ve onun ailesiyle bir araya geldi. Deniz 'keyfim yerinde' mesajı verdi.Samar Dadgar, Özcan Deniz'in kız kardeşleriyle verdiği pozu sosyal medyadan yayınladı. Yayınladığı kareye "The görümce" yazdı.Özcan Deniz'in bu paylaşımına beğeni yağdı ve yorum yağdı.