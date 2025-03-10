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Güzellik sırrını açıkladı!

Kadınlar Günü’nde hemcinslerine mesaj veren Defne Samyeli, günlük güzellik rutininden bahsetti. Şarkıcı, “Uyanır uyanmaz kuru fırça ile vücudumu fırçalarım. Sonra soğuk suyla duş alırım” dedi.

Ekleme: 10.03.2025 - 10:06 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Defne Samyeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı bir mesaj verdi.

Şarkıcı, “Kadınların içinde bulunduğu hayat şartlarında yaşadıkları sıkıntılar ve duygu hallerini düşündüğümüzde hepimizin çok yaralı olduğunu görüyoruz. Biz kadınlar, birbirimize sahip çıkmalıyız.

Kadınlara çok şefkatsiz davranılan bu dünyada, biz birbirimize bu şefkati sunabilelim. Tüm kadınlara daha fazla sabır, güç ve neşe diliyorum” diye konuştu.

İŞTE GÜZELLİK SIRRI

Samyeli, günlük rutinlerinden de bahsetti. Sahne alan şarkıcı güzellik sırrını da açıkladı:“Başkalarına, hatta kızlarıma da sıra dışı ama bana çok normal gelen rutinlerim var. Uyanır uyanmaz kuru fırça ile vücudumu fırçalarım. Sonra soğuk suyla duş alırım. Biraz canım sıkılırsa ya gider spor yaparım, ya yüzüme bakım yaparım ya da yüzümü çalıştırırım. Bu benim hobim. Hareket ilaçtır. Bir de en önemlisi akıl sağlığını yerinde tutmak ve beyni çalıştırmak” dedi.

Güzellik sırrını açıkladı!

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