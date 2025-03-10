Güzellik sırrını açıkladı!

Defne Samyeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı bir mesaj verdi.Şarkıcı, “Kadınların içinde bulunduğu hayat şartlarında yaşadıkları sıkıntılar ve duygu hallerini düşündüğümüzde hepimizin çok yaralı olduğunu görüyoruz. Biz kadınlar, birbirimize sahip çıkmalıyız.Kadınlara çok şefkatsiz davranılan bu dünyada, biz birbirimize bu şefkati sunabilelim. Tüm kadınlara daha fazla sabır, güç ve neşe diliyorum” diye konuştu.Samyeli, günlük rutinlerinden de bahsetti. Sahne alan şarkıcı güzellik sırrını da açıkladı:“Başkalarına, hatta kızlarıma da sıra dışı ama bana çok normal gelen rutinlerim var. Uyanır uyanmaz kuru fırça ile vücudumu fırçalarım. Sonra soğuk suyla duş alırım. Biraz canım sıkılırsa ya gider spor yaparım, ya yüzüme bakım yaparım ya da yüzümü çalıştırırım. Bu benim hobim. Hareket ilaçtır. Bir de en önemlisi akıl sağlığını yerinde tutmak ve beyni çalıştırmak” dedi.