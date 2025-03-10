  • USD: 36,46 - 36,52
  • EURO: 39,51 - 39,59
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eski eşini böyle anlattı

İkinci evliliği ile ilgili ilk kez konuşan Şeyma Subaşı, eski kocasının kendisine yaptıklarını anlattı.

Ekleme: 10.03.2025 - 10:01 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Acun Ilıcalı ile birlikte olmaya başladığı günden beri magazin gündeminden düşmek bilmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te görkemli bir düğünle evlenmişti.

Ancak evlilikte psikolojik şiddet iddialarının ardından Subaşı, ayrılık kararı almıştı. Kısa süren evliliği hakkında hiçbir açıklama yapmayan Şeyma Subaşı, konuk olduğu bir YouTube programına ilk kez konuştu ve olay ifadeler kullandı.

"Benim bir dönemim var işte onu söylüyorum zaten herkes biliyor, bu arada yani hani bu ikinci kocamla alakalı olan bir şey. Çok acılar çektim, çok ağladım ve kendimi çok düşürdüm." diyerek o dönem yaşadıklarına dair şunları söyledi:

"HER ŞEYLE KANDIRABİLİYOR"

"Ben o dönemde hayatımda ilk kez aynaya baktığımda kendime şunları söyledim; 'nasıl böyle yapıyorum, nasıl ben kendi değerlerimi bu kadar düşürebilirim, nasıl bu adamın bana bunları söylemesine ve bunları yapmasına ben izin veririm nasıl. Allah'ım ne öğrenmem lazım, bundan ne öğrenmem lazım. Şeyma çıkman lazım bundan...' oldu.

Subaşı eski eşi Mohammed Alsaloussi'den bahsederek "Adam mesela deli, sosyopat bir şey ki mesela hani seni her şeyle kandırabiliyor." ifadelerini kullandı.

Eski eşini böyle anlattı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: 'Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek'
Bakan Kurum’dan deprem fırsatçılarına tepki! 'Çözdünüz, çözdünüz...'
12 ilde daha kullanılmaya başlanacak! Yalnızca ulaşım değil o alanlarda tek kart devreye giriyor
İstanbul'da korkunç kaza! Yanan otomobil 7 araca çarptı
İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişinde bir skandal daha! Başvuru formunda ortaya çıktı
İşte CHP belediyeciliği! Otobüs kullanılamaz hale geldi
CHP'li İBB insanların canına kastetmeye devam ediyor! Haramidere'de İETT otobüsü kaza yaptı
MEB açıkladı! 'Müfredat dışı ders' iddialarına son noktu koydu
Bakan Işıkhan: Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücümüz 3 milyona ulaştı
Avrupa’da savaş hazırlığı! Peş peşe yeni güvenlik adımları
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyata göz açtırmıyor: 17 bin firmaya 455 milyon lira ceza!
Ece Gürel olayında son gelişme: Arkadaşının ifadeleri dikkat çekti
Kabine bugün toplanıyor: Masada hangi konular var
CHP'li belediyede büyük skandal!
Ömer Çelik: Suriye'de mezhep provokasyonu var
Kabine yarın toplanıyor: Masada hangi konular var
Devlet Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
Bir haftada 528 bin araca/sürücüye işlem
Bakan Bolat'tan enflasyon açıklaması: Yazın gerileme hızlanacak
Bordo berelilerin eksi derecelerde zorlu kış eğitimleri
Yurda bahar geldi: İşte bugünün ve yeni haftanın hava durumu

Yurda bahar geldi: İşte bugünün ve yeni haftanın hava durumu

Çorum'da 3 bin 500 yıllık Hitit keten kumaşı ilk kez görücüye çıktı

Çorum'da 3 bin 500 yıllık Hitit keten kumaşı ilk kez görücüye çıktı

Katlanabilir iPhone hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Katlanabilir iPhone hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Yeni ölümcül virüs yayılıyor! Uzmanlar alarma geçti

Yeni ölümcül virüs yayılıyor! Uzmanlar alarma geçti

Bölge halkı tedirgin! Metrelerce büyüklükte...

Bölge halkı tedirgin! Metrelerce büyüklükte...

Kuryeler için yeni dönem! Zorunluluk getirildi

Kuryeler için yeni dönem! Zorunluluk getirildi