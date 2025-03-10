Eski eşini böyle anlattı

Acun Ilıcalı ile birlikte olmaya başladığı günden beri magazin gündeminden düşmek bilmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te görkemli bir düğünle evlenmişti.Ancak evlilikte psikolojik şiddet iddialarının ardından Subaşı, ayrılık kararı almıştı. Kısa süren evliliği hakkında hiçbir açıklama yapmayan Şeyma Subaşı, konuk olduğu bir YouTube programına ilk kez konuştu ve olay ifadeler kullandı."Benim bir dönemim var işte onu söylüyorum zaten herkes biliyor, bu arada yani hani bu ikinci kocamla alakalı olan bir şey. Çok acılar çektim, çok ağladım ve kendimi çok düşürdüm." diyerek o dönem yaşadıklarına dair şunları söyledi:"Ben o dönemde hayatımda ilk kez aynaya baktığımda kendime şunları söyledim; 'nasıl böyle yapıyorum, nasıl ben kendi değerlerimi bu kadar düşürebilirim, nasıl bu adamın bana bunları söylemesine ve bunları yapmasına ben izin veririm nasıl. Allah'ım ne öğrenmem lazım, bundan ne öğrenmem lazım. Şeyma çıkman lazım bundan...' oldu.Subaşı eski eşi Mohammed Alsaloussi'den bahsederek "Adam mesela deli, sosyopat bir şey ki mesela hani seni her şeyle kandırabiliyor." ifadelerini kullandı.