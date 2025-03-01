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Ünlü oyuncu taburcu oldu

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da eşi ile birlikte trafik kazası geçiren Müjde Ar, tedavisinin ardından taburcu oldu. Ünlü oyuncunun son halini tedavisini üstelenen doktor paylaştı.

Ekleme: 1.03.2025 - 10:10 Güncelleme: 1.03.2025 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Hayranlarını korkutan Müjde Ar'dan, sevindiren haber geldi!

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Aysel Gürel'in kızı Müjde Ar; birkaç gün önce trafik kazası geçirdi. Müjde Ar ile eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş’ın içerisinde bulunduğu lüks araç özel halk otobüsü ile çarpışmıştı.

Kaza sonrası sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilen Müjde Ar, gözlem ve takip amaçlı hastanede tedavi gördü.

TABURCU OLDU

70 yaşındaki Müjde Ar hastaneden taburcu oldu.

Usta sanatçının doktoru, Ar ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Prof. Dr. Volkan Özben, paylaşımına "Ülkemizin çok değerli sanatçılarından Müjde Ar’ı sağlıkla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisine sağlıklı ve uzun bir hayat diliyorum" notunu düştü.

Ünlü oyuncu taburcu oldu

"ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Geçirdiği kaza sonrası açıklama yapan Müjde Ar, "Mutlak ölümden döndüm. Çok büyük bir kaza geçirdik. Öyle böyle değil. Koca otobüs bizi adeta biçti. Olacak şey değil" demişti.

Hafif ağrıları olduğunu belirten usta sanatçı, "Kaza anında iki kere kafamı aracın tavanına çarptım. Kollarım mosmor, ellerim şiş, ölümcül bir kazayı ucuz atlattık. Dün 8 kez röntgen çekildi, dizimde kırık yok, kavun büyüklüğünde bir şişlik var" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncu taburcu oldu
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