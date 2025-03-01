Nesrin Cavadzade hastanelik oldu
Sandık Kokusu dizisinde 'Ayça' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade fazla spor yüzünden hastanelik oldu.
Ekranların sevilen oyuncularından Nesrin Cavadzade bu defa sevenlerini korkuttu.
Set çıkışı çifte antrenman yapan oyuncunun fazla spordan kalça kemiklerinde ödem oluştu. 6 hafta istirahat verilen oyuncu 10 gün setten uzak kaldı.
Sosyal medya hesabından koltuk değnekleriyle video paylaşan güzel oyuncuya takipçilerinden geçmiş olsun mesajları geldi.
KOLTUK DEĞNEKLERİYLE SETE GELDİ
Fizik tedavi gören Nesrin Cavadzade, koltuk değnekleriyle işbaşı yaptı.
Set çıkışı çifte antrenman yapan oyuncunun fazla spordan kalça kemiklerinde ödem oluştu. 6 hafta istirahat verilen oyuncu 10 gün setten uzak kaldı.
Sosyal medya hesabından koltuk değnekleriyle video paylaşan güzel oyuncuya takipçilerinden geçmiş olsun mesajları geldi.
KOLTUK DEĞNEKLERİYLE SETE GELDİ
Fizik tedavi gören Nesrin Cavadzade, koltuk değnekleriyle işbaşı yaptı.