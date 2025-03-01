Nesrin Cavadzade hastanelik oldu

Ekranların sevilen oyuncularından Nesrin Cavadzade bu defa sevenlerini korkuttu.Set çıkışı çifte antrenman yapan oyuncunun fazla spordan kalça kemiklerinde ödem oluştu. 6 hafta istirahat verilen oyuncu 10 gün setten uzak kaldı.Sosyal medya hesabından koltuk değnekleriyle video paylaşan güzel oyuncuya takipçilerinden geçmiş olsun mesajları geldi.Fizik tedavi gören Nesrin Cavadzade, koltuk değnekleriyle işbaşı yaptı.