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Nesrin Cavadzade hastanelik oldu

Sandık Kokusu dizisinde 'Ayça' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade fazla spor yüzünden hastanelik oldu.

Ekleme: 1.03.2025 - 15:09 Güncelleme: 1.03.2025 - 15:10 / Editör: Ozge Selin
Ekranların sevilen oyuncularından Nesrin Cavadzade bu defa sevenlerini korkuttu.

Set çıkışı çifte antrenman yapan oyuncunun fazla spordan kalça kemiklerinde ödem oluştu. 6 hafta istirahat verilen oyuncu 10 gün setten uzak kaldı.

Sosyal medya hesabından koltuk değnekleriyle video paylaşan güzel oyuncuya takipçilerinden geçmiş olsun mesajları geldi.

Nesrin Cavadzade hastanelik oldu

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE SETE GELDİ

Fizik tedavi gören Nesrin Cavadzade, koltuk değnekleriyle işbaşı yaptı.
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