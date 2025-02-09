Yasemin Şefkatli açıkladı!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile 2021 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 2024'ün ocak ayında ikizlerini kucağına almıştı.İkiz oğulları olan ünlü çift, bebeklerden birine İbrahim Ayel, diğerine ise Sinan Emir adını vermişti.Şefkatli, kalp rahatsızlığı yaşayan ve iki kez operasyon geçiren Ayel'in sağlığına kavuşmasıyla derin bir nefes almıştı.Şefkatli, "Allah kimseyi evladı ile sınamasın, güzel haberi aldık" diyerek kötü günleri geride bıraktığını ifade etmişti. Fakat sosyetik güzelin hayatı çocukları doğduktan sonra değişti.Çocukları dünyaya gelmeden önce sürekli seyahat halinde olan iki çocuk annesi Şefkatli, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Sürekli seyahat planı düşünüyorum ama çocuklardan sonra deli bir uçak korkum başladı. Eskiden böyle bir şey yoktu" ifadelerini kullandı.