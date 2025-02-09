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Pınar Deniz'den olay poz!

Oğullarını kucaklarına almak için gün sayan Pınar Deniz, karnı burnunda yeni pozunu takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 9.02.2025 - 09:00 Güncelleme: 9.02.2025 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım...

Türkiye'nin gözde oyuncuları yaşadıkları aşkı, nikah masasında taçlandırdı.

Roma'da geçtiğimiz aylarda evlenen ikili, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayacak.Bir erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Deniz, karnı burnunda yeni pozunu takipçileriyle paylaştı.

BÜYÜYEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ
Doğum için gün sayan ünlü oyuncu, paylaşımına "Canımız tatlı çekmiştir" notunu düştü. 31 yaşındaki Pınar Deniz'in büyüyen karnı dikkat çekti.

"PINAR'IN MUTLULUĞUYLA İLGİLENİYORUM"
Henüz bebeklerinin ismini açıklamayan ünlü çiftten Kaan Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda süreçle ilgili şöyle demişti:
Bu işlerde çileyi, emeği kadınlar veriyor. O yüzden bizim işimiz daha kolay. Benim görevim eşimi mutlu etmek, her ihtiyacını karşılamak. Ki elimden gelir. Onun mutluluğu ile ilgileniyorum. Onun dışında özel bir süreç.


Pınar Deniz'den olay poz!

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