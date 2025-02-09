  • USD: 35,91 - 35,97
  • EURO: 37,29 - 37,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mine Tugay sırrını paylaştı!

Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Mine Tugay, cildine balla hazırlanan özel bir maske uyguluyor.

Ekleme: 9.02.2025 - 12:56 Güncelleme: 9.02.2025 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
Mine Tugay, Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösteriliyor.
Son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla da öne çıkan Mine Tugay, güzelliğini saplıklı beslenme ve spora borçlu.
Kariyerinin ilk yıllarında oldukça zayıf olduğunu söyleyen Mine Tugay, kilo almak için balık yağı ve süte ağırlık verdiğini de yaptığı açıklamalarda sık sık söylüyor.


VÜCUDUNU ARINDIRIYOR
İdeal kilosunu korumaya özen gösteren Mine Tugay, ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor ve bu sayede de vücudunu toksinlerden arındırıyor.

MEŞHUR CİLT MASKESİ
Cilt bakımına da büyük önem veren Mine Tugay, doğal içerikli maskeler kullanıyor.
Kendi hazırladığı özel karışım hakkında bilgi veren oyuncu; “Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, zaman zaman onu uyguluyorum” diyerek güzelliğini doğal yollarla desteklediğini belirtiyor.

Mine Tugay sırrını paylaştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya'da açıklamalar
Melih Gökçek Mansur Yavaş’ın sosyal yardım algısını rakamlarla çürüttü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da fahri doktora beratı verildi
Mansur Yavaş, ön seçime katılmayacağını açıkladı
TÜİK, aralık ayı işsizlik oranını açıkladı
Bakanlık valiliklere yazı gönderdi: Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek
TBMM'nin yeni haftada da yoğun mesaisi sürecek
FETÖ'ye ‘KISKAÇ-38’ darbesi: 45 şüpheli yakalandı, 24’ü tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu!
Devlet Bahçeli: Hızla iyileşme sürecine girdim
Gazze'de acı bilanço: Can kaybı 48 bin 189'a yükseldi
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Ali Yerlikaya: Trafikte 3 milyon 145 bin 753 araç denetlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya, Endonezya ve Pakistan'a gidecek
Ömer Çelik: Özgür Özel CHP’de 'eş genel başkan' gibi davrananları kontrol altına almalı
MHP liderinin sağlık durumuyla dalga geçmişti: Astrolog Hilal Saraç tutuklandı
Özgür Özel’e Gazze ve insanlık dersi: Hiçbir siyasi manipülasyon bu hakikati örtemez
ABD medyasından skandal iddia! İsrail’in yeni planını açıkladılar
Mansur Yavaş'ın açtığı meydan 10 ayda çöktü! 'Kaldırım bile yapamıyor'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki! 'Tam bir siyasi gaflettir'
Meteoroloji'den 1 haftalık hava durumu uyarıları

Meteoroloji'den 1 haftalık hava durumu uyarıları

Yapay zeka, artık Güneş patlamalarını tahmin edebiliyor

Yapay zeka, artık Güneş patlamalarını tahmin edebiliyor

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü: Nasıl kurtulabiliriz

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü: Nasıl kurtulabiliriz

Sosyal medya devi resmen duyurdu! 3 bin 600 kişi işsiz kalacak

Sosyal medya devi resmen duyurdu! 3 bin 600 kişi işsiz kalacak

DeepSeek elektrikli arabalara girdi: Çinliler arayı açıyor!

DeepSeek elektrikli arabalara girdi: Çinliler arayı açıyor!

Sarımsak deyip geçmeyin! Cezası 557 bin lira

Sarımsak deyip geçmeyin! Cezası 557 bin lira