Mine Tugay sırrını paylaştı!

Mine Tugay, Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösteriliyor.Son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla da öne çıkan Mine Tugay, güzelliğini saplıklı beslenme ve spora borçlu.Kariyerinin ilk yıllarında oldukça zayıf olduğunu söyleyen Mine Tugay, kilo almak için balık yağı ve süte ağırlık verdiğini de yaptığı açıklamalarda sık sık söylüyor.İdeal kilosunu korumaya özen gösteren Mine Tugay, ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor ve bu sayede de vücudunu toksinlerden arındırıyor.Cilt bakımına da büyük önem veren Mine Tugay, doğal içerikli maskeler kullanıyor.Kendi hazırladığı özel karışım hakkında bilgi veren oyuncu; “Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, zaman zaman onu uyguluyorum” diyerek güzelliğini doğal yollarla desteklediğini belirtiyor.