Alişan’ın hayali gerçek oluyor

Oyuncu Buse Varol ile 2018 senesinde evlenen iki çocuk babası Alişan’ın hayali 14 Şubat Sevgililer Günü’nde gerçek oluyor. Ünlü türkücü, eşi Buse Varol ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Umre'yi ziyaret edeceklerini açıklayarak “Evlendikten sonra hep eşimle Umre'ye gitmek istemiştim” dedi.

Ünlü türkücü Alişan, 2018 senesinde Buse Varol ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adlarında iki evladı oldu.Mutlu evliliklerini sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gözler önüne seren ünlü çiftin 14 Şubat planı ortaya çıktı.Son olarak Kıbrıs'ta konser veren Alişan eşi Buse Varol ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Umre'yi ziyaret edeceklerini açıkladı. Alişan "Evlendikten sonra hep eşimle Umre'ye gitmek istemiştim. Bu sene, o sene. Sevgililer Günü'nde Mekke'de olacağız. Benim için çok özel olacak" ifadelerini kullandı.Buse Varol ise ilk kez Umre'ye gideceğini belirterek "Alişan, 'Gidelim mi?' dediğinde çok mutlu oldum ve inanılmaz heyecanlandım" dedi.