Hasta yatağından paylaştı

"Kahtalı Mıçe" adıyla tanınan Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Aslan, uzun zamandır çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.Ünlü şarkıcı, hastalığı nedeniyle kemoterapi tedavisi görüyor.Sanatçı, konuyla ilgili açıklamasında "Gırtlak kanseri değilim, ince bağırsağımın üstünde iki tane kitle var, onun için kemoterapisini görüyorum" dedi.72 yaşındaki Kahtalı Mıçe'nin son hali ise, paylaştığı video ile ortaya çıktı.Mıçe, sevenlerinden dua istedi.