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Yeni rolüne hazırlanıyor!

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Eda Ece'den yeni haberler var. Ünlü oyuncu, Şakir Paşa Ailesi'ne girdi.

Ekleme: 7.02.2025 - 10:20 Güncelleme: 7.02.2025 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
2023 yılında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenen Eda Ece geçtiğimiz yıl kızı Mina İpek'i kucağına almıştı.

Yasak Elma dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Eda Ece, anne olduktan sonra setlere uzun bir ara vermişti.

Annelik molası biten Ece, şimdilerde Şakir Paşa Ailesi ile anlaştı.

DERS ALMAYA BAŞLADI

Eda Ece, sevilen dizide Ebrar Karaca'nın oynadığı ünlü ressam Fahrünnisa Zeyd'in yetişkin halini canlandıracak. Güzel oyuncu yeni rolü için derslere bile başladı.

Ece, sosyal medya hesabından yeni rolü için resim dersi aldığını duyurdu ve 'ilk resim dersi' paylaşımıyla dikkat çekti.

Yeni rolüne hazırlanıyor!
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