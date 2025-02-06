Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kurt Efe'li paylaşım

Ekranların hem yakışıklı hem de başarılı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer ile Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Şubat 2016 tarihinde nikah masasına oturmuştu.İkili, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.Geçtiğimzi günlerde bir röportaj veren Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda gazetecilerin '2.çocuk düşünüyor musunuz?' sorusuna "Kısmet diyelim, hep iyi niyetli düşüncelerimiz var." yanıtını vermişti.Kıvanç Tatlıtuğ 4,6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından oğlu Kurt Efe ile yeni bir karesini yayınladı. Tatlıtuğ, yeni paylaşımına "Velespit (bisiklet) candır" notunu düştü.Ünlü isim, oğluyla birlikte yer aldığı pozuna Erkin Koray'dan 'Şaşkın' şarkısını da ekledi. Oyuncunun paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.