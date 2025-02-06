  • USD: 35,87 - 35,93
  • EURO: 37,32 - 37,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kurt Efe'li paylaşım

Sosyal medyayı pek aktif kullanmasa da ara sıra günlük hayatından kareler yayınlayan Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni fotoğraf geldi. Hem de Kurt Efe'li.

Ekleme: 6.02.2025 - 09:31 Güncelleme: 6.02.2025 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Ekranların hem yakışıklı hem de başarılı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer ile Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Şubat 2016 tarihinde nikah masasına oturmuştu.

İkili, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

"KISMET"

Geçtiğimzi günlerde bir röportaj veren Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda gazetecilerin '2.çocuk düşünüyor musunuz?' sorusuna "Kısmet diyelim, hep iyi niyetli düşüncelerimiz var." yanıtını vermişti.

"BİSİKLET CANDIR"

Kıvanç Tatlıtuğ 4,6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından oğlu Kurt Efe ile yeni bir karesini yayınladı. Tatlıtuğ, yeni paylaşımına "Velespit (bisiklet) candır" notunu düştü.

Ünlü isim, oğluyla birlikte yer aldığı pozuna Erkin Koray'dan 'Şaşkın' şarkısını da ekledi. Oyuncunun paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kurt Efe'li paylaşım
Türkiye'nin nüfusu kaç milyon oldu? TÜİK açıkladı
45 il ve 110 ilçe deprem riski taşıyor: Evin altında fay hattı var mı
MSB'den 6 Şubat depremi paylaşımı: Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz
Naci Görür açıkladı: Veriler 7'den büyük deprem gösteriyor!
Asrın felaketinin ikinci yıldönümü! Deprem şehitleri dualarla anıldı
Asrın felaketinden asrın dirilişine! Yüzyılın acısının üzerinden iki yıl geçti
Sağlık Bakanlığı duyurdu: Aile hekimleri için yeni dönem başladı!
Alpay Özalan; CHP Cumhuriyet Halk Fıkrasına döndü! Acil şifalar!
Ekrem İmamoğlu'na 3 ayrı suçtan iddianame: 7 yıl 4 aya kadar hapis istemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Prof. Dr. Haluk Görgün, resmi temaslarda bulunmak üzere Umman’da!
AK Partili Yayman'dan dikkat çeken sözler: Milletimiz diyor ki; bu deprem Almanya'da Fransa'da olsaydı o bölge ayağa kalkamazdı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Trump'ın skandal Gazze planına tepki: Asla kabul edilemez
Dünyada son iki ayda 6 uçak kazası meydana geldi
Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında çarpıcı gelişme: Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ile yardımcısı gözaltına alındı!
Bayraktar TB2 için yeni merkez! Fas’ta bakım üssü kuruluyor
İsrail tarafından 3 Türk vatandaşın öldürülmesiyle ilgili soruşturma
Katil Netanyahu'yu 'kahraman' gibi karşıladı! Beyaz Saray'da utanç gecesi!
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Etkisi ne kadar sürecek?
Trump’tan yeni sömürge planı: Gazze’yi ABD toprağı yapmak istiyor!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Dev asteroid Dünya'ya çarpabilir! BM alarma geçti

Dev asteroid Dünya'ya çarpabilir! BM alarma geçti

Fay hattı haritası yenilendi: 45 il ve 110 ilçe deprem riski taşıyor

Fay hattı haritası yenilendi: 45 il ve 110 ilçe deprem riski taşıyor

WhatApp kullanıcılarını sevindirecek! Bir kez görüntüle özelliği yenilendi

WhatApp kullanıcılarını sevindirecek! Bir kez görüntüle özelliği yenilendi

Apple’dan şok karar: Artırılmış gerçeklik gözlüğü rüyası sona erdi!

Apple’dan şok karar: Artırılmış gerçeklik gözlüğü rüyası sona erdi!

Telefonunuz elinizde patlamasın: İşte güvenli şarj için dikkat etmeniz gerekenler

Telefonunuz elinizde patlamasın: İşte güvenli şarj için dikkat etmeniz gerekenler