Bige Önal'dan iddialı sözler

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve rol aldığı yapımlardaki başarısı ile adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Bige Önal, geçtiğimiz yıl, 7 yıldır birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu Aras Bulut İynemli'den ayrılmıştı.Bir dergiye röportaj veren Önal, samimi açıklamalarda bulundu.Bu senenin çok başka olduğunu söyleyen Önal, "Her yeni yıla başlarken bir merak içinde oluyorum. Bir öncekinde ne yaşarsam yaşayayım, bir sonraki seneye hep umutla başlıyorum. Bu yıl içimde ciddi bir aydınlık da hissettim. İlk defa böyle oldu. Tüm yüklerimi geçmişte bıraktım ve ferahladım" dedi.