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Berfu Yenenler imaj değişikliğine gitti!

Son olarak imajında değişikliğe giden Berfu Yenenler, oğullarının tepkisini de sosyal medya hesabında paylaştı.

Ekleme: 5.02.2025 - 10:00 Güncelleme: 5.02.2025 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile evlenince bir anda ünlü bir isim haline gelen ve sosyal medyanın en popüler fenomenlerinden biri olmayı başaran gerçek mesleği mühendislik olan Berfu Yenenler, açıklamalarıyla ve tarzıyla sık sık gündem oluyor.

İMAJ DEĞİŞTİ

Kuzey ve Mete adında iki oğlu bulunan Berfu Yenenler, şimdi de imaj değişikliğiyle konuşuldu.

Yeni görüntüsü ve oğullarının verdiği tepkiyi sosyal medya hesabından yayınlayan Yenenler'e yorum yağdı.

Ünlü fenomen yayınladığı videoyu, "Evin minik reislerinin analarına tepkisi" notuyla yayınladı.

1995 doğumlu Berfu Yenenler, ilk defa 2015 yılında katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda dördüncülüğüyle adını duyurmuştu.

Berfu Yenenler imaj değişikliğine gitti!

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