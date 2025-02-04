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Oyuncu Binnur Kaya'nın acı günü!

Başarılı oyuncu Binnur Kaya, kedisi Gürkan Enişte'yi kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Hayvansever oyuncu kedisini de anlattı.

Ekleme: 4.02.2025 - 10:02 Güncelleme: 4.02.2025 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Şahika Koçarslanlı karakteriyle büyük beğeni toplayan Binnur Kaya, Türk televizyonunun en başarılı isimlerinden biri.

Şu sıralar zor günler geçiren Kaya, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Ünlü ismin kedisi 'Gürkan Enişte' hayatını kaybetti.

Sokaktan sahiplendiği kedisinin vefatını ünlü isim, sosyal medya hesabından duyurdu:

“Sokakta yaşlı bir hayvan gördüğümde, bunun bir mucize olduğunu anlayalı çok oldu. Hayvanlara, taşıtlara, açlığa, susuzluğa, sıcağa, soğuğa ve insana rağmen sokaklarda yaşlanabilmek…bir mucize…

"ALLAH'IN SESSİZ KULU"

Bu dünyadan bir Gürkan Enişte geçti; sevgisi ve şefkatiyle kalbimizi genişletti. Misafir olduğumuz bu dünyada en değerli şeyin çıkarsız sevgi ve nefes aldığımız her ana şükretmek olduğunu her seferinde hatırlattı. Sokakta perişan haldeyken şikayet etmedi, evde karnı tok, yatağı sıcakken böbürlenmedi. Allah’ın sessiz kulu, bizimle geçirdiğin her an ve hayatımıza kattığın güzel anılar için minnettarız. Sonsuz huzurda olasın. Seni çok seviyoruz…Ailen…”

Oyuncu Binnur Kaya'nın acı günü!
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