İlker Aksum baba oldu!
Ünlü oyuncu İlker Aksum ve eşi Dilay Ekmekçioğlu’ndan mutlu haber! Kızları Lila’yı kucaklarına aldılar.
Ünlü oyuncu İlker Aksum ile Dilay Ekmekçioğlu, 19 Haziran 2023’te evlenmişti.
Çift, mutlu haberlerini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Aksum, kızları Lila’yı kucaklarına aldıklarını Instagram hesabından paylaştı.
Ünlü oyuncu İlker Aksum, kızları Lila’yı kucaklarına aldıklarını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Aksum, mutlu haberi takipçileriyle paylaşarak, bu özel anı hayranlarıyla kutladı.
Çift, mutlu haberlerini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Aksum, kızları Lila’yı kucaklarına aldıklarını Instagram hesabından paylaştı.
Ünlü oyuncu İlker Aksum, kızları Lila’yı kucaklarına aldıklarını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Aksum, mutlu haberi takipçileriyle paylaşarak, bu özel anı hayranlarıyla kutladı.