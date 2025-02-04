Değişen tarzı çok beğenildi

'Samsak Döveci' 'Yare Giden Turnalar' ve 'Ağlarım' şarkılarının mimarı olan Elif Buse Doğan, artık sadece sesiyle değil tarzı ve güzelliğiyle de dikkat çekmeye başladı.SAHNE TARZI ÇOK DEĞİŞTİYaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Doğan, bir süredir sevenlerinin alışmış olduğu sahne tarzının dışına çıktı.'Müzikte sınır koymayı sevmiyorum' sözleriyle dikkat çeken Doğan'ın, radikal olarak değiştirdiği tarzının sebebi de oldukça merak edildi.