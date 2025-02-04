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Aldatılanlar kervanına o da katıldı

Beste Açar, 2022 yılında evlendiği eşi Evren Bölek'ten olaylı bir şekilde boşanıyor.

Ekleme: 4.02.2025 - 09:59 Güncelleme: 4.02.2025 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, dördüncü evliliğinde de mutlu olamadı.

İddiaya göre Beste Açar, Evren Bölek'in telefonuna casus programı yükledi ve kocasının bir kadın ile ilişki yaşadığını tespit edince de boşanma kararı aldı.

AİLE ARAYA GİRDİ

Casus program yüzünden yaşanan kavganın ardından Evren Bölek evden ayrılıp Urla'ya gitti. Yakınları çifti barıştırmak için devreye girdi.

Boşanmak istemeyen Evren Bölek ise eşine "Davayı geri çekmezsen telefonuma yüklediğin casus programı anlatırım" diyerek Beste hanıma karşı olan son kozunu kullanmaya başlamış.

Boşanma davasının ise bu ay içinde görüleceği ortaya çıktı.

Aldatılanlar kervanına o da katıldı
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