Yeni imajıyla şoke etti!

Unutulmaz fenomen yapımlardan Aşk-ı Memnu’daki Nihat karakteriyle ünlenen İlker Kızmaz, dizi sektöründe adından söz ettirmeye başlamıştı.Kızmaz, Aslı Türkel ile evlendikten sonra yurt dışında yaşamaya başlamıştı.YENİ İMAJI BEĞENİLDİYurt dışındaki ailesiyle olan sevimli hallerini sosyal medya hesabından paylaşan İlker Kızmaz, yeni saç imajıyla da dikkatleri üzerine çekti.5 senedir ekranlarda gözükmeyen yakışıklı oyuncu İlker Kızmaz’ın imaj değişikliği sosyal medya da büyük beğeni topladı.