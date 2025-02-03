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Temizlik takıntısı dikkat topladı

Gülşen, İbrahim Selim’in YouTube programı ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ye konuk oldu.

Ekleme: 3.02.2025 - 09:58 Güncelleme: 3.02.2025 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı, temizlik takıntısıyla dikkat çekti. Gülşen, evini kendisinin temizlediğini söyledi:

“Evimi ben temizliyorum. Bir temizlikçim hiç olmadı. Biraz kontrol delisi olabilirim."

Çok fazla detay var; takılar, gözlükler, saatler. Onlardan biri yer değiştiği zaman düzenim şaşıyor. Annemden bana geçen bir şey temizlik."

"Kimsenin yaptığını da beğenemiyorum. Dizlerim mosmor, yerlerde sürünmekten. En önemli konserimin olduğu günlerde bile evi silip öyle çıkıyorum. Her sabah lavaboları çamaşır suyuyla yıkıyorum. İşimi de yapıyorum gördüğünüz gibi.”


Temizlik takıntısı dikkat topladı
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