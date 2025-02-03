Okan Kurt hastanelik oldu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sevenlerini üzen bir açıklama yaptı.Akalın, sahnedeyken hayat arkadaşı ve kızı Hira'nın babası Okan Kurt kaza atlattı.Karanlıkta çift camı fark edemeyen Okan Kurt'a dikiş atıldı.SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIDemet Akalın yaşananları, takipçileriyle paylaştı."ALLAH KORUDU"Hira adında 11 yaşında bir kızları olan çiftten Demet Akalın, Kurt'un başına gelenleri şu sözlerle anlattı:"Gece ben sahnedeyken Okan Bey dışarıdan içeri girerken karanlıkta çift cama giriyor. Elinde mühim bir kesik var. Gece bacaklara da dikiş atılmış. Aklım çıktı, Allah korudu."