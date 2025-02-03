Mine Tugay sevenlerini korkuttu!

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisiyle üne kavuşan başarılı oyuncu Mine Tugay, kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabındaki iddialı paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.'Gönül Yarası', 'Gülbeyaz', 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', 'Medcezir', 'Yalı Çapkını' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Mine Tugay, kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.Instagram'da 4,2 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde öksürük krizi tutunca soluğu hastanede almıştı. Hastane sonrası maskeli paylaşım yapan oyuncu sevenlerini hastalık konusunda uyarmıştı. Güzel oyuncu Tugay, sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımla yeniden hastanelik olduğunu duyurdu.Ünlü oyuncu Mine Tugay, geçtiğimizde günlerde yaptığı paylaşımda ''Nasıl bir hastalık bu yahu. Bir haftadır bitik haldeyim'' yazmıştı. Güzel oyuncu, hastane odasından yaptığı yeni paylaşımla sevenlerini korkuttu.Salgından dolayı bir haftadır hasta olan Mine Tugay, şimdi de kaburgasındaki rahatsızlık nedeniyle hastanelik oldu.Ünlü ismin paylaştığı; ''Çok teşekkür ederim geçmiş olsun dileklerinize. Biri bitiyor biri başlıyor bu ara. Kaburgamda çatlak sebebiyle sabah korkunç bir ağrıyla hastanede buldum kendimi. Biraz sinirlerim bozuldu haliyle. İyi ki varsınız, teşekkür ederim'' mesajına takipçilerimden geçmiş olsun yorumları yağdı.