  • USD: 36,38 - 36,45
  • EURO: 37,82 - 37,89
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tuğçe Tayfur duyurdu

Ferdi Tayfur’un hayatını kaybetmesi sonrası miras konusunda yaşanan tartışmalar sürerken sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan kızı Tuğçe Tayfur Aydın, Ferdi Tayfur’un mirasına mahkemeden tedbir kararı konulduğunu duyurarak, "Bu daha başlangıç. Adalet er ya da geç tecelli eder." dedi.

Ekleme: 28.02.2025 - 10:17 Güncelleme: 28.02.2025 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Usta sanatçı Ferdi Tayfur Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak'ta yaşamını yitirdi.

Ferdi Tayfur, 79 yaşında aramızdan ayrıldı..

USTA SANATÇININ CENAZESİNE AKIN ETTİLER

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Tayfur'un vefat haberi, Türkiye'yi yasa boğdu.

Ölümüyle sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğan Ferdi Tayfur için AKM'de düzenlenen anma törenine sanatçının hayranları adeta akın etmişti.

79 yaşında hayata veda eden sanatçı, İstanbul'daki Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

MİRASININ BİR KISMINI TSK, DARÜŞŞAFAKA VE LÖSEV'E BAĞIŞLADI

Tayfur'un mirasının bir kısmını TSK, Darüşşafaka ve LÖSEV'e bağışladığı ortaya çıkmıştı.

Tayfur'un vasiyetinde; Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını; beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı kaydedildi.

TİMUR BAYBURT VE TUĞÇE TAYFUR AYDIN'DAN İTİRAZ

Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'a mirastan pay bırakılmadı.

Bunun üzerine iki isim vasiyete itiraz etti.

Babasının miras bırakmadığı Tuğçe Tayfur geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sert sözlerle açıklama yaptı. Ağabeyi Timur ile fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur, yeğenlerine seslendi.

TEDBİR KARARI KONULDU

Son yaşanan gelişmede ise Tuğçe Tayfur Aydın, babasının tüm fikri ve sinai haklarına tedbir konulduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Tuğçe Aydın Tayfur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Mahkeme kararıyla babamın tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulmuştur. Yani hiç kimse babamın şarkılarını satamaz, üzerinden ticari gelir elde edemez. Bu daha başlangıç. Adalet er ya da geç tecelli eder. Yine hatırlatıyorum; Allah var, gam yok.

Tuğçe Tayfur duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Trump konuştu, sert çakıldı! 3,5 ayın dibini gördü!
Avrupa’nın en büyüğünü gerisinde bıraktı! İstanbul Havalimanı zirveye yerleşti
Bayraktar Kızılelma’ya yeni sistem: Uçuş testini başarıyla tamamladı!
TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi büyümeyi sürdürdü...
Dünyanın en hızlı yolcu treni kullanıma hazırlanıyor! İstanbul - Ankara arasını 67 dakikaya düşürecek
4.5 milyon haneye yetecek gazı tek başına üretecek! Fethin 572. yılına 'Enerji Bağımsızlığı' damgası
Bakan Yerlikaya açıkladı! Daltonlar çetesinin kritik ismi yakalandı
İmralı'dan tarihi çağrı geldi!
İmralı’dan PKK’ya fesih çağrısı sonrası AK Parti’den ilk açıklama: Sonuca bakacağız
Medya Yöneticileriyle Tanışma Programı
MHP'den Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında açıklama: Sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir
Bilirkişi soruşturması: Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Bakan Fidan önemli gelişmeyi duyurdu! Dosya hazır
Bakan Tunç: Adli yargı ilk derece mahkeme sayısını 10 bin 237'ye yükselttik
MSB kaynaklarından Özgür Özel'e tepki: Tüm yasal haklar kullanılacak
Bakan Memişoğlu: Bunu yapanın insanlıktan nasibini almadığını düşünüyorum
Siyonist yuvasında skandal! Gazze isyanını böyle susturdular
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 48 bin 365'e yükseldi
CHP'li belediyeye operasyon! Başkan Alaattin Köseler gözaltına alındı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi!

Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi!

OpenAI'den yeni yapay zeka hamlesi! GPT-4.5 tanıtıldı

OpenAI'den yeni yapay zeka hamlesi! GPT-4.5 tanıtıldı

Denizin dibinden 'uzaylı' çıktı! Bu balığı gören herkes aynı yorumu yaptı

Denizin dibinden 'uzaylı' çıktı! Bu balığı gören herkes aynı yorumu yaptı

Bu yaza dikkat geçti! ‘Son uyarı’ deyip korkunç senaryoyu açıkladı

Bu yaza dikkat geçti! ‘Son uyarı’ deyip korkunç senaryoyu açıkladı

Evinde olan köşeyi dönecek! Değeri 130 bin TL’ye kadar çıkıyor

Evinde olan köşeyi dönecek! Değeri 130 bin TL’ye kadar çıkıyor