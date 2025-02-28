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İrem Derici'den bir skandal daha!

Yeni filmi The Electric State’in galasında boy gösteren Millie Bobby Brown, tarzıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Aynı gün bir mekan çıkışı görüntülenen şarkıcı İrem Derici de ünlü oyuncunun stilini yorumladı.

Ekleme: 28.02.2025 - 09:58 Güncelleme: 28.02.2025 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown, tam adı Jacob Hurley Bongiovi olan Jake Bongiovi ile geçtiğimiz mayıs ayında sessiz sedasız evlenmişti.

Dünyanın en popüler oyuncuları arasında yer alan Millie Bobby Brown, son olarak katıldığı yeni filminin galasında tarzıyla ağızları açık bırakmıştı.

Derici, sosyal medya hesabından Millie Bobby Brown'un fotoğrafını alıntılayarak, "Kız bu 21 yaşında niye bana dönmüş kendine gel kız" dedi.


İrem Derici'den bir skandal daha!
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