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Gülçin Ergül gözyaşlarını tutamadı

Sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlara yanıt veren Gülçin Ergül, kendini anlatırken gözyaşlarına engel olmadı.

Ekleme: 28.02.2025 - 09:47 Güncelleme: 28.02.2025 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
2000'li yılların popüler gruplarından Hepsi ile adını duyuran daha sonra gruptan ayrılarak müzik kariyerine bireysel devam eden Gülçin Ergül, Youtube'da yer alan Katarsis programına konuk oldu. Ünlü şarkıcının açıklamaları dikkat çekti.

Şu sıralar jüri üyeliği yapan Ergül, "Fazlasıyla hazırım konuşmaya. Ben hayatta her şeyin iyi ve kötü zıt kutupların olduğuna inanıyorum. İyi giden şeyler de var kötü giden şeyler de oluyor." dedi.

"JURİ OLMAYI SEVDİM"

'Aynayla çok fazla ilişkisi olan biri değilim' diyen Gülçin Ergül, "Hayatımın bir bölümünde hayal ettiğim her şeyi gerçekleştiren biri oldum. Kafama koyduklarımı yaparım. Yapıp yapmayacaklarımı tartıp hayaller kuran biriyim. Bir yerden sonra çok fazla hayal kurmayan bir insan olduğumu düşünüyorum. Jüri olmayı sevdim." ifadelerini kullandı.

HEPSİ HİKAYESİ

Hepsi grubuyla ilgili açıklama yapan ünlü sanatçı, "O zaman hayal kurabilen biriydim. Bunu çok iyi yönetebilmek gerekiyor. Çok inişli - çıkışlı bir yol. Annem aslında benim dansçı olmamı istiyordu.

Cemre bu gruba dahil olmak istiyordu. Cemre'nin annesi de menajer. Biz çalışmalara başladık. Bunları hiçbir yerde anlatmadım. Birçok farklı üyeler değişti, gelenler gidenler oldu.

Beni en çok yanlış algılanmak zorladı. Gruptan ayrıldığımda çok yanlış anlaşıldım. Kariyerimde de zorlayan nokta oldu. Ben uzun süre açıklama yapmadım o dönem. Hem dava olduğu için hem arkadaşlarım hakkında negatif konuşmak istemediğim için. Çok kötü söylemler oldu o dönem. Arkamdan söylenen şeyler ben unutulmuyor bazen. Ben grubu bozmuşum gibi algılanıyor. Eğer bir grupta huzur kalmıyorsa o zaman birisi ayrılır. O kişi benim diye asıl ben suçlanmamalıyım. Bazen çoğunluktan çok doğruyu söyleyen de haklı olabilir.

"BUNU KİMSE BİLMİYOR"

Biz daha önce de 2014'te de bir buluşma yaptık bunu kimse bilmiyor. Bu buluşmada anlaşamadık ve kavga ettik aslında. Buradan biliyorum ki biz bir araya gelemeyiz. Ben bir şeyi istemediğim zaman arkamdan bana magazin aracılığıyla egoist gibi şeyler söyleniyor. Saldırganca ve hak etmediğim şekilde.

Gülçin Ergül o dönem yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
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