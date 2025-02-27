Yasmin Erbil'den Wanda Nara paylaşımı

Türkiye'de 'Yılın Kadını' ödülüne layık görülen Mauro Icardi'nin boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara, İstanbul pozlarıyla dikkat çekti.38 yaşındaki Arjantinli model ve sunucu, bu ödülünü alırken sosyal medya kullanıcılarından tepki topladı.Ödül almasına tepki gösteren sosyal medya kullanıcılarından biri de Yasmin Erbil oldu.Wanda'nın kırmızı kabarık elbisesiyle verdiği pozu paylaşan Yasmin Erbil, yorum yapmadan geçemedi.Erbil, "Bu ne ya sinirlerim bozuldu. Sarı mavisini giyip aynısını çekelim hahhahaah" dedi.Erbil'in bu yorumu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.