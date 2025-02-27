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Makyajsız halini yorumladılar

Gülşen'in makyajsız ve zayıf hali sosyal medyayı salladı. Günlük haline bir yorum da Demet Akalın'dan geldi.

Ekleme: 27.02.2025 - 09:41 Güncelleme: 27.02.2025 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Açıklamaları ve kıyafetleriyle sık sık kendisinden konuşturan Gülşen, bir markette görüntülendi.

Gülşen'in makyaj yapmadan, spor kıyafetlerle dışarı çıkmayı tercih etmesi sosyal medyada gündem oldu. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, ünlü şarkıcının makyajsız ve zayıf görünümü, sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Gülşen'in zayıflığından makyajsız olmasına kadar birçok konuda yorumda bulanarak eleştirdi.

'ÜZÜLDÜM'

Gülşen'in bu görüntüsü sosyal medyada çok konuşulurken Yeliz Yeşilmen de dayanamadı. Yeşilmen, 'Ya şaka gibi gerçekten hastalıklı gibi çok üzüldüm, normalde çok beğeniyorum bence bunu hemen silin çünkü kafamızdaki isme bir hakaret oluyor. Hiç beğenmedim çünkü normalde çok beğeniyorum vücudunu.' diyerek gündem oldu.

Demet Akalın ise Gülşen'i savunarak 'Uffff ya ne yapacaktı 5 okka makyaj mı doğal işte makyajsız dolaştığımız gibi.' dedi.

Makyajsız halini yorumladılar
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