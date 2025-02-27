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Evliliğinin 3.yılını böyle kutladı

Emir Ersoy ile mutlu bir evliliği olan Gökçe Bahadır, 3. yıl kutlaması yaptı. Eşinin romantik paylaşımın sayfasında yayınlayan ünlü oyuncuya, takipçilerinden yorum yağdı.

Ekleme: 27.02.2025 - 10:14 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Ekranların başarılı ve güzel oyuncularından Gökçe Bahadır, 2022 yılında usta sanatçı Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp aşk yaşamaya başladığı müzisyen Emir Ersoy ile evlenmişti.

Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan 43 yaşındaki oyuncu, evliliğinin yıl dönümünü kutladı.

'ZAMAN ÇOK HIZLI'

3. evlilik yıl dönümlerini kutlayan çiftten Emir Ersoy, Instagram hesabından ''3 yıl hiç anlamadan göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş. Benim tatlı sevgilim. My Funny Valentine'' notuyla düğün karelerini sevenleriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu Bahadır Gökçe de eşinin duygusal paylaşımını kendi Instagram hesabından alıntılayarak ''Zaman çok hızlı geçiyor'' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Evliliğinin 3.yılını böyle kutladı
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