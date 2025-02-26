  • USD: 36,37 - 36,44
  • EURO: 38,18 - 38,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü şarkıcı canlı yayında ağladı

Bir dönemin en popüler isimlerinden Nadide Sultan, ailesinden bahsederken gözyaşlarına boğuldu.

Ekleme: 26.02.2025 - 10:04 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, katıldığı programda duygusal anlar yaşadı.

Yaptığı samimi açıklamalarla izleyenleri üzen Nadide Sultan, kız kardeşinin bipolar rahatsızlığıyla mücadele ettiğini ve babasının aile üyelerine şiddet uyguladığını dile getirdi.

Zor bir çocukluk geçirdiğini anlatan ünlü şarkıcı, yaşadıkları sıkıntıları gözyaşları içinde anlattı.

"TRAVMALARIM VAR"

Programda çocukluk yıllarına dair anılarını anlatan Nadide Sultan, özellikle babasıyla yaşadığı zorluklardan bahsederken duygusal anlar yaşadı. Engelli kız kardeşinin bipolar hastası olduğunu ve babalarının ona şiddet uyguladığını dile getiren sanatçı, yaşadıkları travmaların kendisini derinden etkilediğini söyledi.

"BABAMLA DUYGUSAL BİR İLİŞKİMİZ YOK"

Program sırasında çocukluk fotoğrafları ekrana yansıtıldığında, duygularına daha fazla engel olamayan Nadide Sultan, “Annem hayatta ama babamla artık görüşmüyorum. Babam, engelli kız kardeşime şiddet uyguluyordu ve o yüzden sürekli kriz geçiriyordu. Babamla sadece biyolojik bir bağım var, duygusal olarak bir ilişkimiz yok.” dedi.

Ünlü sanatçı, en büyük korkusunun sevdiklerinin acısını görmek olduğunu dile getirerek, “Allah bana onların acısını göstermesin. Kız kardeşimin yaşadığı zorlukları görmek beni çok yıprattı.” ifadelerini kullandı.

Sultan'a açıklamalarından sonra hayranlarından destek mesajları yağdı.

Ünlü şarkıcı canlı yayında ağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Fidan'dan Rusya-Ukrayna Savaşı açıklaması!
ABD ve Rusya yarın İstanbul'da görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı Katliamı paylaşımı: Acısını hiçbir zaman unutmayacağız
Mehmet Ali Erbil yasa dışı bahis suçundan hakim karşısına çıktı: Savcı cezalandırılmasını istedi
Bakan Yerlikaya'dan Gazze mesajı: Dünya sussa Türkiye susmaz
Milete hizmete adanmış bir ömür! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kasımpaşa'daki komşuları anlattı: Bugünleri söylüyormuş demek ki...
Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel paylaşım
ABD kanalı MSNBC’de skandal! Gazze yorumları olay olmuştu: İsrail karşıtı sunucunun sesini kestiler!
İstanbul’daki bungalovda korkunç gece! 9 kişi bayıldı! O tatlı uykuyu uyumuş olsaydık…
Narin Güran cinayetinin kilit ismi sessizliğini bozdu! 'Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez'
Araç sahipleri bu habere sevinecek: Motorine indirim geliyor
Memur, işçi, emekli fark etmiyor; 1000 TL Ramazan yardımı hesaplara yatacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
CHP’nin şaibeli kurultayı için flaş gelişme! Lütfü Savaş ifade verdi
Bakan Kacır: TSE, bugüne kadar 572 helal uygunluk belgesi düzenledi
'8 bin 500 yeni ekip arkadaşımızı istihdam edeceğiz'
TSK'dan operasyon! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Beşiktaş’ta çöp yığınları oluştu! İlçe sakinleri sosyal medyada paylaştı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul boğazını istila ettiler: On binlercesi sahil kıyılarını kapladı

İstanbul boğazını istila ettiler: On binlercesi sahil kıyılarını kapladı

Gizem açığa çıkıyor: Güneş Sistemi'nde büyük keşif!

Gizem açığa çıkıyor: Güneş Sistemi'nde büyük keşif!

Vaka sayısı artıyor! Bilinmeyen hastalık 53 can aldı

Vaka sayısı artıyor! Bilinmeyen hastalık 53 can aldı

Bu yaza dikkat geçti! ‘Son uyarı’ deyip korkunç senaryoyu açıkladı

Bu yaza dikkat geçti! ‘Son uyarı’ deyip korkunç senaryoyu açıkladı

Evinde olan köşeyi dönecek! Değeri 130 bin TL’ye kadar çıkıyor

Evinde olan köşeyi dönecek! Değeri 130 bin TL’ye kadar çıkıyor